Румыния планирует закупку вертолетов H-225M и H-175 с финансированием в рамках программы SAFE

ЦАМТО, 21 января. Румыния включила вертолеты Airbus H-225M "Каракал" и H-175 в программы, имеющие право на финансирование в рамках европейского механизма SAFE (Security Action for Europe), с выделением около 1 млрд. евро.

Как сообщает Defense Romania, данное решение обеспечит частичную замену устаревающего парка вертолетов IAR-330 "Пума". Количество, сроки поставок и участие местных производителей будут определены в ходе дальнейших переговоров.

В рамках программы SAFE Румыния имеет доступ к более чем 16,68 млрд. евро в виде льготного европейского финансирования, из которых более двух третей выделено на программы закупки военной техники. Это один из крупнейших пакетов помощи в ЕС.

Ожидается, что первые транши финансирования поступят в марте 2026 года. Подписание контрактов с Airbus может состояться к маю 2026 года.

Закупка тесно связана с производственной базой Airbus в румынском городе Гимбав (уезд Брашов), где компания уже имеет мощности по обслуживанию и сборке вертолетной техники.

Ключевым вопросом, определяющим программу, является расхождение между эксплуатационными требованиями и предложениями промышленности. Ранее концерн Airbus предлагал вертолет H-215M с передачей лицензии компании IAR Brasov на полномасштабное производство в Румынии. Румынская промышленность была готова к этому предложению благодаря возможностям внутреннего производства, однако Вооруженные силы отклонили H-215M, посчитав его слишком устаревшим для долгосрочных нужд. Напротив, военные отдавали предпочтение H-225M, который концерн Airbus не предлагал с передачей лицензии на производство, что создало дисбаланс между потребностями ВС и возможностями промышленности.