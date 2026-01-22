Войти
Военное обозрение

Турция представила БМП Altuğ с необитаемой башней и средствами борьбы с БПЛА

316
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На выставке DIMDEX 2026 в Дохе (Катар) турецкая компания BMC представила БМП Altuğ 8x8, оснащённую необитаемой башней SARP 100/35 от ASELSAN. Как ожидается, данная конфигурация позволит справляться с БПЛА и лёгкой бронетехникой, «эффективно ведя бои на передовой, в том числе в густонаселённых городах». Разработчик считает, что новая машина оптимально адаптирована для ТВД у Персидского залива.

Новое изделие позиционируется как высокомобильная и живучая платформа, способная перевозить до 12 человек, с экипажем из 3 бойцов и местом для 9 десантников. Мощность силовой установки Caterpillar C13 составляет 711 л. с., она соединена с трансмиссией Allison серии 4000, максимальная скорость на дороге составляет 110 км/ч, заявленный запас хода более 800 км. Для маневрирования в условиях плотной городской застройки используется полноуправляемое четырёхосное шасси с гидроусилителем.

Высокая проходимость позволит успешно действовать по пересечённой местности. В частности, машина способна преодолевать брод глубиной до 120 см, вертикальные препятствия высотой в 60 см, траншеи шириной 220 см; дорожный просвет составляет более 40 см.

SARP 100/35 представляет собой стабилизированную необитаемую башню с 35-мм автоматической пушкой с режимами ведения огня короткими и длинными очередями, а также одиночными выстрелами. Готовый к бою БК составляет 100 снарядов (плюс 200 запасных). Автомат заряжания был специально разработан для одновременного использования нескольких типов боеприпасов, чтобы экипаж мог выбирать средства поражения в зависимости от цели (бронебойные, кумулятивные и ОФС; возможно применение снарядов с программируемым подрывом).

Источник изображения: topwar.ru

В дополнение SARP 100/35 может быть оснащена либо 7,62-мм пулемётом с боезапасом до 3750 патронов, либо 12,7-мм с БК 2000 патронов. Возможна также установка дистанционно управляемого боевого модуля с 7,62/12,7-мм пулемётом или 40-мм гранатомётом. По бокам башни установлены дымовые гранатомёты.

SARP 100/35 обеспечивает неограниченное вращение по горизонтали и подъём от -10 до +45°. Как утверждается, высокая скорость её движения позволяет быстро реагировать на появляющиеся цели, в том числе на небольшие БПЛА. В зависимости от конфигурации и уровня защиты масса турели составляет от 3,75 до 4,5 т; она в состоянии выдержать попадание пули 7,62 мм х 39.

Широкий набор средств обеспечения живучести Altuğ включает в себя такие опции, как комплекс предупреждения о лазерном облучении, КАЗ и средства кругового наблюдения за обстановкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Катар
Турция
Компании
Allison
BMC
Caterpillar
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода