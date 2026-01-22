Для России Гренландия — “идеальное решение” украинского вопроса (Politico, США)

Politico: Гренландия отвлекла внимание Запада от конфликта на Украине

Гренландский вопрос подрывает единство Запада и отвлекает внимание европейцев от Украины, пишет Politico. По мнению автора статьи, России этот кризис на руку: НАТО вот-вот расколется из-за внутренних разногласий — и тогда Киев лишится важнейшего союзника.

Эва Хартог (Eva Hartog)

Подход Москвы к сваре из-за арктического острова таков: подливать масла в огонь и надеяться, что Запад развалится сам.

Всего через несколько дней после того, как Дональд Трамп назвал российскую угрозу основной причиной аннексии Гренландии, президент США пригласил Владимира Путина в свой "Совет мира".

Все в шоке. Кроме русских. За последние недели реакция Москвы на гренландский гамбит Трампа была не менее двойственной. Кремлевские чиновники то демонстрировали показную симпатию к жителям арктического острова, то не скрывали энтузиазма насчет стремления Трампа поскорее заключить его в американские объятия.

Это противоречие раскрывает осознанную стратегию: воспользоваться кризисом, чтобы подорвать единство Запада и одновременно отвлечь внимание Трампа, вынуждая его переключиться на нечто иное.

Складывается ощущение, что за несколько недель, прошедших с тех пор, как Трамп захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и пригрозил вмешательством в дела Ирана, Россия отложила в сторону свои геополитические амбиции, в том числе в Арктике, чтобы Вашингтон не предпринимал активных шагов насчет Украины. Между тем русские надеются, что напряженность из-за Гренландии расколет НАТО и еще глубже вобьет клин между важнейшими союзниками Киева.

"Вокруг нее [Гренландии] развиваются такие дискуссии, которые трудно было представить ранее, — включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока", — завил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник, сухо позлорадствовав насчет будущего альянса.

Гренландия уже принесла свои плоды Кремлю, вытеснив Украину с повестки дня в Давосе: европейские лидеры спешат на альпийский горнолыжный курорт в попытке разрядить кризис.

"Гренландия — идеальное решение", — написал у себя в Telegram-канале прокремлевский политолог Сергей Марков*.

Напряженность в отношениях между Европой и США послужит отправной точкой для распада НАТО, считает он. "Тогда ЕС будет вынужден прекратить войну против России", — продолжил эксперт.

Прокремлевские пропагандисты много лет громили "коллективный Запад" и теперь полагают, что страна может сидеть сложа руки и наблюдать, как ее враги спотыкаются сами.

"Наш руководящий принцип таков: пусть они разорвут друг друга на куски", — с нескрываемым удовольствием заявил в пятницу на политическом ток-шоу эксперт Владимир Корнилов.

Лавров на своей пресс-конференции также подлил масла в огонь и поддразнил Запад.

Опровергнув обвинения в том, что Москва якобы посягает на Гренландию, высокопоставленный российский дипломат заявил, что остров важен для безопасности США во многом так же, как Крым — для России, имея в виду присоединение полуострова в 2014 году, ускорившее конфликт с Киевом.

"Но, в принципе, Гренландия — это не естественная часть Дании. Правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании — это колониальное завоевание. То, что жители сейчас привыкли и им комфортно — это другой вопрос. Но проблема бывших колониальных владений стоит все более и более серьезно", — подчеркнул Лавров.

Однако отвергая инсинуации о якобы военной угрозе Дании, Москва вместе с тем тщательно избегала критики в адрес Трампа. Вместо этого она назвала его шаг "историческим".

В своем первом комментарии по поводу разгорающегося кризиса в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков упомянул неких "экспертов", которые якобы считают, что Трамп "войдет в историю", присоединив Гренландию.

"Без обсуждения хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться", — сказал он.

Государственные СМИ отмечают, что, аннексировав Гренландию, США бы стали второй по величине страной на Земле — после России.

* Внесен в список иноагентов