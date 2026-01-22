Киев создаёт для западных военных систему обучения ИИ с учётом боевого опыта ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

В рамках проекта, связанного с искусственным интеллектом, Минобороны Украины будет сотрудничать с технологической компанией Palantir из США. В сотрудничестве с американцами Киев создает для западных военных систему обучения моделей ИИ с учетом боевого опыта ВСУ.

Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам новый украинский министр обороны Михаил Федоров.

Таким образом, командование стран НАТО получат огромный массив данных, собранный за четыре года боевых действий. Федоров отметил по этому поводу:

Сегодня данные с передовой имеют чрезвычайную ценность.

С целью обучения моделей искусственного интеллекта Североатлантического альянса на основе этой информации будет создан специальный центр данных.

По словам Федорова, Украина уже наладила сотрудничество в сфере разработок с рядом организаций США. Среди них – Центр стратегических и оборонных исследований и корпорация RAND (обе структуры признаны в России нежелательными).

Также по данному направлению налаживается партнерство с британцами. Так, в ходе встречи Федорова с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили стороны договорились о регулярном обмене информацией о применении оружия и военной техники.

За четыре года военных действий у украинских военных накопилась информация о ходе боевых операций и несколько миллионов часов видеозаписей, снятых дронами. Эти данные очень важны для обучения моделей ИИ, так как помогают находить закономерности и прогнозировать действия российских войск в боевых условиях.