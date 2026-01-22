Войти
ЦАМТО

ВВС Индии ведут переговоры с Эквадором по передаче на запчасти списанных SEPECAT "Ягуар"

277
0
0
Истребитель SEPECAT Jaguar ВВС Индии.
Истребитель SEPECAT Jaguar ВВС Индии.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 21 января. Индийские ВВС ведут переговоры с Эквадором о передаче хранящихся в этой стране истребителей-бомбардировщиков SEPECAT "Ягуар", которые будут разобраны и использованы в качестве запчастей.

Как сообщает ресурс Defence Professionals India, закупка запчастей в Эквадоре – часть стратегии ВВС Индии по продлению эксплуатации шести имеющихся эскадрилий SEPECAT "Ягуар" (около 120 машин) до 2035 года.

Эквадор вывел свои SEPECAT "Ягуар" из эксплуатации еще в 2002 году и поместил их на консервацию. Ранее, в декабре 2025 года, Индия уже договорилась о получении около 20 списанных самолетов этого типа из Омана для тех же целей.

Индия является последним в мире оператором SEPECAT "Ягуар". Поскольку производство запчастей давно прекращено, ВВС вынуждены искать "доноров" по всему миру для восполнения дефицита комплектующих.

Эта мера рассматривается как временное решение до массового поступления на вооружение новых легких боевых самолетов LCA "Теджас" Mk.2 и перспективного комплекса AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

Ранее, в 2018-2019 годах, Франция поставила в Индию 31 планер "Ягуар" и запасные части для поддержки парка самолетов этого типа ВВС Индии. Индия покрыла только транспортные расходы, в то время как Франция предоставила планеры и запасные части бесплатно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Оман
Франция
Эквадор
Продукция
SEPECAT Jaguar
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода