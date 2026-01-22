ВВС Индии ведут переговоры с Эквадором по передаче на запчасти списанных SEPECAT "Ягуар"

ЦАМТО, 21 января. Индийские ВВС ведут переговоры с Эквадором о передаче хранящихся в этой стране истребителей-бомбардировщиков SEPECAT "Ягуар", которые будут разобраны и использованы в качестве запчастей.

Как сообщает ресурс Defence Professionals India, закупка запчастей в Эквадоре – часть стратегии ВВС Индии по продлению эксплуатации шести имеющихся эскадрилий SEPECAT "Ягуар" (около 120 машин) до 2035 года.

Эквадор вывел свои SEPECAT "Ягуар" из эксплуатации еще в 2002 году и поместил их на консервацию. Ранее, в декабре 2025 года, Индия уже договорилась о получении около 20 списанных самолетов этого типа из Омана для тех же целей.

Индия является последним в мире оператором SEPECAT "Ягуар". Поскольку производство запчастей давно прекращено, ВВС вынуждены искать "доноров" по всему миру для восполнения дефицита комплектующих.

Эта мера рассматривается как временное решение до массового поступления на вооружение новых легких боевых самолетов LCA "Теджас" Mk.2 и перспективного комплекса AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

Ранее, в 2018-2019 годах, Франция поставила в Индию 31 планер "Ягуар" и запасные части для поддержки парка самолетов этого типа ВВС Индии. Индия покрыла только транспортные расходы, в то время как Франция предоставила планеры и запасные части бесплатно.