Трамп подтвердил планы увеличить оборонный бюджет США в 2027 году до 1,5 трлн. долл.

ЦАМТО, 21 января. Дональд Трамп подтвердил, что планирует увеличить оборонный бюджет США до 1,5 трлн. долл. в 2027 году.

"Я подписал указ о военных инвестициях в 1 трлн. долл. В следующем году, я надеюсь, мы поднимем планку до 1,5 трлн. долл.", – заявил он 20 января на пресс-брифинге в Белом доме, посвященном достижениям первого года его второй администрации.

Как напоминает "РИА Новости", в декабре 2025 года Д.Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2026 ф.г. в размере свыше 900 млрд. долл. При этом позднее он заявил, что военный бюджет США на 2027 ф.г. должен составлять 1,5 трлн. долл., сославшись на "тревожные и опасные времена".