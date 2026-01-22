Пробьет ли новый российский реактивный беспилотник-камикадзе оборону Запада? (Military Watch Magazine, США)

MWM: новый российский БПЛА "Герань-5" легко пробьет оборону Запада на Украине

Российский арсенал пополнили новейшие беспилотники-камикадзе, пишет MWM. Они могут с высокой скоростью преследовать движущиеся цели, чем превосходят предыдущие поколения "Гераней". У НАТО нет шансов: западные средства ПВО просто не могут перехватить эти инновационные дроны.

Кадры с украинского театра военных действий подтвердили, что Вооруженные силы России начали применять реактивные беспилотники-камикадзе нового образца. В ходе недавнего удара была уничтожена поставленная США пусковая установка РСЗО HIMARS. На кадрах от подразделения, управлявшего вспомогательным разведывательным дроном, запечатлен момент обнаружения цели и передачи координат на реактивный беспилотник-камикадзе, который выглядел как стремительный стреловидный планер, несущейся к цели на высокой скорости.

Россия широко применяет против ВСУ беспилотники-камикадзе с сентября 2022 года, однако сперва они были винтовые и, следовательно, медленнее и более уязвимы для перехвата, а также выделяли меньше кинетической энергии при ударе.

Примечательно, что беспилотник со свежих кадров — далеко не первый в арсенале российских войск на украинском театре. Сообщается, что модель "Герань-3" (в западных и украинских СМИ эти БПЛА российского производства намеренно называют "Шахедами", хотя факт иранского происхождения БПЛА не подтверждается официальными источниками, а технология иранских беспилотников была просто взята за основу — прим. ИноСМИ) впервые поразила цель на Украине еще в январе 2024 года. Впервые аппарат был представлен в ноябре предыдущего года, и считается, что его разработка в Иране во многом диктовалась как раз необходимостью удовлетворить российский спрос (Иран не поставляет России вооружение — прим. ИноСМИ). Однако судя по тому, что "Герань-3" так и не получил широкого применения, российские вооруженные силы его забраковали — возможно, из-за более скромной отдачи по сравнению с гораздо более дешевым "Герань-2".

Новый же беспилотник-камикадзе, показанный на последних кадрах, отличается даже внешне: он имеет стреловидное крыло, небольшой реактивный двигатель и систему наведения, обеспечивающую управление от первого лица, а также обладает высокой мобильностью, благодаря чему может преследовать движущиеся цели. Ожидается, что все эти возможности удорожат производство.

Высказывались догадки, что на последних кадрах показан аппарат "Герань-5", который выполнен по более традиционной аэродинамической схеме, чем "Герань-2", и сочетает в себе мощность боеголовки в 90 килограммов с дальностью полета в 1 000 километров. "Герань-5" с ее трубчатым фюзеляжем, прямым крылом центрального расположения и прямым горизонтальным оперением отличается от серии "Шахед" и имеет некоторое сходство с иранским беспилотником Karrar. Остается значительная вероятность совместной разработки. В докладах украинской разведки утверждается, что, помимо двигателя, в "Герани-5" используются узлы, аналогичные "Герани-2". Вкупе с более совершенными возможностями наведения это предвещает дальнейшие удары по пусковым установкам HIMARS.

Ожидается, что новые реактивные беспилотники-камикадзе займут свою нишу в российском арсенале между дешевыми управляемыми артиллерийскими боеприпасами и беспилотниками "Герань-2", с одной стороны, и более дорогими крылатыми и баллистическими ракетами, с другой. Скорее всего, они будут производится более скромными партиями, чем "Герань-2", и беречься для более ценных целей.

Продемонстрированная на кадрах скорость говорит о том, что беспилотник можно будет развернуть оперативно непосредственно после обнаружения цели, чтобы не дать ВСУ среагировать. Это особенно важно при нацеливании на мобильные системы наподобие HIMARS или пусковых установок С-300, которые быстро меняют позицию, чем затрудняют противнику обнаружение. Учитывая, что предоставленные странами НАТО средства ПВО с трудом перехватывают даже ограниченное количество гораздо более медленных беспилотников-камикадзе в воздушном пространстве Украины, новый аппарат может стать серьезной головной болью для обороны западного блока.