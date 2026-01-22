Войти
ИноСМИ

Пробьет ли новый российский реактивный беспилотник-камикадзе оборону Запада? (Military Watch Magazine, США)

383
0
0
Беспилотные летательные аппараты Герань-2 в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Беспилотные летательные аппараты Герань-2 в кузове КамАЗа на репетиции парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Никольский

MWM: новый российский БПЛА "Герань-5" легко пробьет оборону Запада на Украине

Российский арсенал пополнили новейшие беспилотники-камикадзе, пишет MWM. Они могут с высокой скоростью преследовать движущиеся цели, чем превосходят предыдущие поколения "Гераней". У НАТО нет шансов: западные средства ПВО просто не могут перехватить эти инновационные дроны.

Кадры с украинского театра военных действий подтвердили, что Вооруженные силы России начали применять реактивные беспилотники-камикадзе нового образца. В ходе недавнего удара была уничтожена поставленная США пусковая установка РСЗО HIMARS. На кадрах от подразделения, управлявшего вспомогательным разведывательным дроном, запечатлен момент обнаружения цели и передачи координат на реактивный беспилотник-камикадзе, который выглядел как стремительный стреловидный планер, несущейся к цели на высокой скорости.

Россия широко применяет против ВСУ беспилотники-камикадзе с сентября 2022 года, однако сперва они были винтовые и, следовательно, медленнее и более уязвимы для перехвата, а также выделяли меньше кинетической энергии при ударе.

Примечательно, что беспилотник со свежих кадров — далеко не первый в арсенале российских войск на украинском театре. Сообщается, что модель "Герань-3" (в западных и украинских СМИ эти БПЛА российского производства намеренно называют "Шахедами", хотя факт иранского происхождения БПЛА не подтверждается официальными источниками, а технология иранских беспилотников была просто взята за основу — прим. ИноСМИ) впервые поразила цель на Украине еще в январе 2024 года. Впервые аппарат был представлен в ноябре предыдущего года, и считается, что его разработка в Иране во многом диктовалась как раз необходимостью удовлетворить российский спрос (Иран не поставляет России вооружение — прим. ИноСМИ). Однако судя по тому, что "Герань-3" так и не получил широкого применения, российские вооруженные силы его забраковали — возможно, из-за более скромной отдачи по сравнению с гораздо более дешевым "Герань-2".

Новый же беспилотник-камикадзе, показанный на последних кадрах, отличается даже внешне: он имеет стреловидное крыло, небольшой реактивный двигатель и систему наведения, обеспечивающую управление от первого лица, а также обладает высокой мобильностью, благодаря чему может преследовать движущиеся цели. Ожидается, что все эти возможности удорожат производство.

Высказывались догадки, что на последних кадрах показан аппарат "Герань-5", который выполнен по более традиционной аэродинамической схеме, чем "Герань-2", и сочетает в себе мощность боеголовки в 90 килограммов с дальностью полета в 1 000 километров. "Герань-5" с ее трубчатым фюзеляжем, прямым крылом центрального расположения и прямым горизонтальным оперением отличается от серии "Шахед" и имеет некоторое сходство с иранским беспилотником Karrar. Остается значительная вероятность совместной разработки. В докладах украинской разведки утверждается, что, помимо двигателя, в "Герани-5" используются узлы, аналогичные "Герани-2". Вкупе с более совершенными возможностями наведения это предвещает дальнейшие удары по пусковым установкам HIMARS.

Ожидается, что новые реактивные беспилотники-камикадзе займут свою нишу в российском арсенале между дешевыми управляемыми артиллерийскими боеприпасами и беспилотниками "Герань-2", с одной стороны, и более дорогими крылатыми и баллистическими ракетами, с другой. Скорее всего, они будут производится более скромными партиями, чем "Герань-2", и беречься для более ценных целей.

Продемонстрированная на кадрах скорость говорит о том, что беспилотник можно будет развернуть оперативно непосредственно после обнаружения цели, чтобы не дать ВСУ среагировать. Это особенно важно при нацеливании на мобильные системы наподобие HIMARS или пусковых установок С-300, которые быстро меняют позицию, чем затрудняют противнику обнаружение. Учитывая, что предоставленные странами НАТО средства ПВО с трудом перехватывают даже ограниченное количество гораздо более медленных беспилотников-камикадзе в воздушном пространстве Украины, новый аппарат может стать серьезной головной болью для обороны западного блока.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Karrar
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:41
  • 13666
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 13:00
  • 1
Бундесвер испытывает конопляные волокна в качестве армирующего материала
  • 22.01 12:36
  • 92
МС-21 готовится к первому полету
  • 22.01 06:27
  • 0
Касательно "ФЛОТ УМИРАЕТ БЕЗ АВИАНОСЦА: Сивков о предательстве интересов России | Безруков и Сивков"
  • 22.01 03:18
  • 0
О стратегии, тактике, и требованиях к бронетанковой технике в СА 60-80-ых гг. XX в.
  • 22.01 00:32
  • 1
В США новый российский «Амур» сочли обреченным
  • 22.01 00:06
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-14 «Армата»"
  • 21.01 23:11
  • 1
Как остаться в живых, если грянет третья мировая: Россия предрекла Британии "конец" (The Mirror, Великобритания)
  • 21.01 22:51
  • 4
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 21.01 19:09
  • 5
Суд арестовал имущество и деньги Чубайса в рамках нового иска «Роснано»
  • 21.01 11:02
  • 1
Новый выставочный центр «Буран» открылся в Музейном комплексе в Верхней Пышме
  • 21.01 03:05
  • 0
Сравнение платформы "Армата" с запускаемым в серию в этом году Т-90М2 (по имеющейся о них информации))
  • 20.01 19:24
  • 0
И еще о танках: проект Т-90М2 "Рывок-1", по планам - в серии с 2026/2027 г.
  • 20.01 18:27
  • 0
Комментарий к "В новом М1Е3 Abrams повторяются некоторые идеи танка из КНДР 2017 года"
  • 20.01 16:45
  • 1
"Калашников": автомат для штурмовиков АК-12К сконструировали за полгода