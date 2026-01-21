«Долетела аж до Винницкой области». На Украине заявили об ударе новой российской ракетой

Российские военные впервые ударили ракетой «Искандер-И» по Украине

На Украине зафиксирован первый факт боевого применения оперативно-тактического комплекса «Искандер-И» с ракетой, обладающей дальностью полета в 1000 км. Об этом сообщают украинские СМИ. Что это за новая ракета, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Вооруженные силы России нанесли удар по украинской территории с помощью баллистической ракеты «Искандер-И». Как сообщает издание Insider UA в Telegram-канале, это первое применение новой баллистической ракеты средней дальности.

«Ракета долетела аж до Винницкой области. Дальность этой ракеты — до тысячи километров», — говорится в сообщении.

Сразу подчеркнем, что официальной информации от военного ведомства по применению модернизированного «Искандера» нет.

Первый вопрос, который возникает в этом случае – а откуда у украинских источников информация, что дальность стрельбы перспективного «Искандер-И» составляет 1000 км? Вполне возможно, что пуск новой баллистической ракеты средней дальности был зафиксирован средствами разведки США, затем экстраполирована траектория полета, определено место падения боевой части и таким образом вычислена дальность стрельбы.

Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Источник: Фото: РИА Новости/Стрингер

Ограничение дальности ракет

Теперь небольшой исторический экскурс.

8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). К средней дальности отнесли изделия с дальностью стрельбы 1000-5500 км, к меньшей – с дальностью стрельбы от 500 до 1000 км. Исходя из ДРСМД, дальность стрельбы для оперативно-тактического комплекса «Искандер» (работа над которым стартовала в 1988 году) была установлена от 50 до 500 км.

1 февраля 2019 года США приостановили действие ДРСМД. На следующий день Россия в ответ также приостановила действие Договора. 2 августа 2019 года Договор окончательно прекратил свое действие. Одной из причин выхода Вашингтона из ДРСМД (по версии Белого дома) явилось принятие Россией на вооружение ракеты к ОТРК «Искандер-К» типа 9М729. Дальность стрельбы этого изделия, по некоторым данным, составляет 2350 км. По другим – она находилась в соответствии с ДРСМД.

Ничего, кроме долговременного вреда, ДРСМД нашей стране не принес. Вооруженные силы лишились одного их важных средств поражения, который особо значим для наших театров военных действий.

4 августа 2025 года Россия официально отменила самоограничение на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Это явилось своеобразным ответом на учения на острове Борнхольм (Дания) в Балтийском море в 2023 году, когда США задействовали ПУ Mk70 (наземный вариант корабельной установки Mk41, которую можно использовать для запуска РСМД), и доставке на Филиппины в 2024 году ракетных комплексов Typhon, которые включали ПУ Mk41.

Так что первый факт боевого применения оперативно-тактического комплекса «Искандер-И» с обновленной ракетой средней дальности не является нарушением каких-либо договоренностей в сфере ограничения вооружений.

Что за ракета?

Экспертное сообщество уже делает заявления, что отличительной особенностью «Искандер-И» являются «повышенные дальность и точность».

При этом известно, что все ракеты этого семейства могут достигать гиперзвуковой скорости (6-7 Махов). Квазибаллистическая траектория, предполагающая маневры уклонения в полете, делает их исключительно сложной целью для перехвата.

Ракетный комплекс "Искандер-М". Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Более того, есть все основания полагать, что российские разработчики не остановятся на дальности стрельбы «Искандера» в 1000 км.

ОТРК «Искандер» располагает по меньшей мере семью типами ракет. К ним, в частности, относятся баллистические (или аэробаллистические) изделия типа 9М720, 9М723 и 9М723М. Это твердотопливные одноступенчатые ракеты с неотделяемой головной частью, стартовая масса которых составляет 3800 кг, масса боевой части — порядка 480 кг. Баллистические ракеты этого типа осуществляют полет по так называемой квазибаллистической траектории, и точка перегиба находится на высоте примерно 50-60 км.

Есть у «Искандера» и крылатые ракеты типа 9М728 и 9М729, которые представляют собой дозвуковые изделия с турбореактивными маршевыми двигателями. Они осуществляют полет на предельно малых высотах (существенно менее 200 м) с огибанием рельефа местности и могут маневрировать в полете.

Есть основания полагать (разумеется, только в качестве версии), что перспективная ракета ОТРК «Искандер-И» (название комплекса тоже требует уточнения) представляет собой аэробаллистическое изделие с высокой маршевой скоростью полета. Вполне возможно, что ракета обладает большими маневренными возможностями на траектории полета и комплектуется мощной осколочно-фугасной боевой частью массой не менее 500 кг, а, возможно, и до тонны.

Не исключено, что еще и в ходе СВО будут применены изделия с еще большей дальностью стрельбы – 3000 и 5000 км. Технически сделать это относительно несложно, а особо важных объектов Вооруженных сил Украины, для поражения которых и предназначены изделия подобного типа, в пределах досягаемости модернизированных ОТРК, еще вполне достаточно.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).