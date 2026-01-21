Лавров: от РФ "не было недостатка в доброй воле" для решения кризиса на Украине

Россия готова продолжать искать дипломатическое решение украинского кризиса, подчеркнул глава российского дипведомства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Москва готова продолжать искать дипломатическое решение украинского кризиса, и всегда была к этому открыта, но Запад делал все для срыва мирных договоренностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

"Мы привержены, как неоднократно подчеркивал президент [РФ Владимир] Путин, поиску дипломатического решения украинского кризиса. Если посмотреть на историю этого кризиса, начиная с 2014 года и особенно в период с 2022 года, нет недостатка, не было недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей. Но каждый раз наши западные, прежде всего европейские соседи делали все, чтобы эти договоренности сорвать", - подчеркнул он.

"Точно так же они себя ведут по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация [лидера США] Дональда Трампа, всячески стремясь убедить американскую администрацию не договариваться с Российской Федерацией", - указал министр.