СВ Португалии приступили к подготовке к принятию на вооружение СГ CAESAR Mk.2

Один из опытных образцов 155-мм/52 самоходной гаубицы KNDS CAESAR Mk 2 (NG) на колёсном шасси 6х6 в экспозиции оборонно-промышленной выставки Eurosatory 2024. Ле Бурже (Франция), 17.06.2024.

ЦАМТО, 20 января. Сухопутные войска Португалии официально начали процесс ознакомления и подготовки к эксплуатации самоходных гаубиц CAESAR в рамках долгосрочной программы модернизации артиллерии.

Как сообщает Armyrecognition.com, 7 января португальские СВ опубликовали фотографии, на которых военнослужащие 5-го артиллерийского полка проводят первое учебное занятие с самоходной гаубицей CAESAR.

Таким образом, это первый подготовительный шаг к будущему внедрению современной 155-мм артиллерийской системы в рамках долгосрочной программы модернизации армии "Forca Terrestre 2045".

Ознакомление с СГ CAESAR, публично раскрытое португальской армией по официальным каналам, указывает на то, что Португалия вступила в фазу подготовки кадров и реализации доктрины по масштабному переходу на новую артиллерийскую систему, задолго до ее фактической поставки (принятие СГ CAESAR на вооружение планируется в конце 2020-х или начале 2030-х годов).

Начав подготовку в 2026 году, Португалия стремится к тому, чтобы к моменту получения первых батарей личный состав уже обладал необходимыми навыками эксплуатации цифровых систем управления огнем, которыми оснащена модификация Mk.2. Переход на СГ CAESAR позволит сократить численность расчетов почти вдвое по сравнению с нынешними буксируемыми системами благодаря высокому уровню автоматизации.

Согласно оценке Armyrecognition.com, текущее планирование указывает на начало поставок примерно в 2029 году, а достижение полной оперативной готовности – к началу 2030-х годов, что соответствует долгосрочному графику развития Вооруженных сил Португалии.

Как уже сообщал ЦАМТО, командование Сухопутных войск Португалии 26 октября 2024 года сообщило о подписании с Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) рамочного соглашения на покупку новых 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR Mk.2 6x6. В мероприятии приняли участие министр национальной обороны Португалии Нуно Мело и посол Франции Элен Фарно-Дефромон.

Соглашение позволит приобрести до 36 современных артиллерийских систем для замены состоящей на вооружении техники и унифицировать парк артиллерийского вооружения.

В настоящее время на вооружении ВС Португалии имеется 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц M-109A5, 12 ед. 155-мм буксируемых гаубиц M-114A1 и 18 легких 105-мм буксируемых гаубиц M-119. Первая партия СГ CAESAR заменит устаревшие буксируемые гаубицы M-114A1.

Покупка предусмотрена ранее одобренным властями Португалии "Законом о военных программах на 2023-2034 годы". Точная стоимость планируемого контракта на закупку СГ CAESAR официально не разглашалась, однако он оценивается примерно в 270 млн. евро. До 2026 года предполагалось выделить 60 млн. евро. Все установки будут поставлены к 2034 году.