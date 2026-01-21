Войти
Крепнут опасения, что Европа впала в зависимость от импорта газа из США (Politico, США)

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Politico: Европа впадает в зависимость от импорта американского СПГ

После отказа от российского газа Евросоюз значительно увеличил поставки американского СПГ, пишет Politico. Однако теперь, в момент кризиса трансатлантических отношений, европейские лидеры опасаются, что Трамп может воспользоваться этой чрезмерной зависимостью от поставок.

Бен Манстер (Ben Munster), Виктор Джек (Victor Jack)

Брюссель — При нынешних тенденциях Европейский союз к концу десятилетия будет получать почти половину своего газа из США. Это чревато для блока серьезной стратегической уязвимостью, поскольку отношения с Вашингтоном достигли рекордно низкого уровня.

Согласно новым данным, попавшим в распоряжение Politico, Европа уже импортирует четверть своего газа из США, и эта цифра будет лишь расти по мере поэтапного отказа от импорта российского газа вплоть до полного его запрета.

При этом президент США Дональд Трамп идет на все более крутые меры и заигрывает с захватом принадлежащей Дании Гренландии, что грозит разрушить альянс НАТО и ввергнуть трансатлантические отношения в кризис. Напряженность обострилась в минувшие выходные: Трамп объявил, что введет новые пошлины для европейских стран, включая Францию, Данию, Германию и Великобританию, которые будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по продаже Гренландии США. В ответ в ЕС зазвучали призывы принять ответные меры в виде жестких торговых ограничений.

Крепнущая зависимость ЕС от импорта сжиженного природного газа из США стала "потенциально рискованной в геополитическом отношении", — сказала ведущий специалист подготовившего исследование Института энергетической экономики и финансового анализа Ана Мария Яллер-Макаревич.

"Чрезмерная зависимость от американского газа противоречит политике ЕС по повышению энергетической безопасности блока за счет диверсификации, сокращения спроса и наращивания поставок возобновляемых источников энергии", — подчеркнула она.

Тревога из-за стратегического слабого места зреет и среди членов блока. Так, некоторые дипломаты ЕС опасаются, что администрация Трампа может воспользоваться сформировавшейся зависимостью для достижения внешнеполитических целей.

Хотя в мире есть и другие источники газа, помимо США, риск, что Трамп свернет поставки в Европу после вторжения в Гренландию, "следует принимать во внимание", сообщил журналу Politico один высокопоставленный дипломат ЕС — как и другие наши собеседники, на условиях анонимности. "Но, надеюсь, до этого не дойдет", — добавил чиновник.

С началом российской спецоперации на Украине в 2022 году, ЕС пошел на беспрецедентные меры, чтобы отказаться от российского природного газа, на который в 2021 году приходилось 50% от общего объема импорта. Сегодня его доля упала до всего 12%, по данным брюссельского экономического аналитического центра "Брейгель".

Европа добилась этого в значительной степени за счет замены импорта трубопроводного газа из России сжиженным природным газом из США, которые на том этапе считались надежным союзником. США уже стали крупнейшим экспортером СПГ, и на их продукцию в настоящее время приходится около 27% импорта газа в ЕС — против всего 5% в 2021 году. Крупнейшие импортеры — Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия. Великобритания в ЕС не входит, но тоже стала крупным импортером американского СПГ.

По данным американского Института энергетической экономики и финансового анализа, который занимается продвижением экологически чистой энергетики, множество недавних сделок с американскими США могут довести этот показатель до 40% от общего объема потребления газа в ЕС к 2030 году и до 80% от общего объема импорта СПГ в блок.

Грядут перемены

Несмотря все свои попытки избыть ископаемое топливо, Европа по-прежнему удовлетворяет четверть своих энергетических потребностей за счет природного газа, выделяющего углерод. Газ используется для выработки электроэнергии, обогрева зданий и энергетической промышленности.

Европейские потребители и производители уже столкнулись с высочайшими ценами на энергоносители в мире, что затрудняет отказ ЕС от более дешевого газа из США, невзирая на угрожающую риторику Вашингтона.

Страны ЕС уже обязались разнообразить импорт газа по новым законам, принятым в прошлом году, однако официальные лица предупреждают, что этого будет трудно достичь в краткосрочной перспективе, учитывая, что мировые поставки СПГ ограничены лишь горсткой стран. Так, Европа возлагает надежды на открытие новых производств в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах к 2030 году.

Помимо будущих энергетических сделок, включая вошедшее в прошлогоднее торговое соглашение обязательство закупить американских энергоносителей на сумму 750 миллиардов евро, ЕС намерен проложить новые пути для доставки американского газа в рамках масштабной перестройки своей энергетической инфраструктуры.

Так, ЕС подтвердил обязательства построить два крупных газопровода, которые соединят Мальту и Кипр с континентальной Европой, что также поспособствует дальнейшему росту поставок американского газа. США также планируют построить трубопровод между Боснией и Хорватией, которая входит в ЕС.

"Альтернативы нет"

По мнению некоторых, крепнущая зависимость ЕС от американского газа говорит о том, что блоку следует ускорить переход на возобновляемые источники энергии для замены ископаемого топлива.

Депутат Европейского парламента социалист Томас Пеллерин-Карлин отметил, что спрос на природный газ резко снизился по всему блоку в связи с переходом к "зеленой экономике" — при этом спрос на американский СПГ, наоборот, вырос.

"Если у нас хватит смелости сохранять спокойствие и продолжать выгодно инвестировать в повышение эффективности и возобновляемые источники энергии, то мы сократим спрос на газ в ЕС настолько, что уменьшим зависимость от американского СПГ, даже полностью отказавшись от российского газа", — заявил Пеллерин-Карлин в интервью Politico.

Законодатель также утверждает, что Трамп вряд ли станет шантажировать ЕС поставками СПГ — в отличие от президента России Владимира Путина — поскольку от этого пострадают интересы ключевых спонсоров Трампа в нефтегазовой отрасли, которые спешно ищут новых покупателей, чтобы пристроить растущие излишки ископаемого топлива.

По словам осведомленных дипломатов, проблема зависимости США от СПГ решается стремлением ЕС к энергетической диверсификации, вылившейся в тотальный запрет на поставки российского газа, который должен вступить в силу в этом году. Тем не менее, официальная позиция заключается в том, что США были и остаются "стратегическим союзником и поставщиком", подчеркнул один из дипломатов.

"Зависимость, безусловно, существует, но нам никуда от нее не деться, — заключил один европейский правительственный чиновник. — Потому что на самом деле альтернативы нет".

