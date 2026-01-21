Предложенный Трампом компромиссный мир на Украине – это стратегическая возможность для Европы (Politico, США)

Politico: мир на Украине — не проигрыш, а стратегическая возможность для Европы

Мирный план Трампа по Украине — стратегическая возможность для Европы, пишет Politico. Не понимая стремления США перезагрузить отношения с Россией, ЕС рискует оказаться выброшенным за борт многополярного мира, предупреждает автор статьи.

Закари Пайкин

Не понимая, что стоит за стремлением Америки к перезагрузке отношений с Россией, Европейский союз рискует лишиться шанса на сохранение своей значимости на мировой арене.

Прошло уже более шести лет с тех пор, как бывший Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что блок должен научиться говорить на языке силы. И все же реакция Европы на происходящие сегодня тектонические геополитические сдвиги говорит о том, что урок пока так и не был усвоен.

Реакцией блока на начало полномасштабной специальной военной операции России на Украине стало применение нормативного подхода, исключавшего какую-либо возможность поиска взаимоприемлемых путей отступления или компромисса с Москвой. Неизбежным результатом таких шагов стало усиление зависимости Европы в плане безопасности от США, что усугубило ее уязвимость перед хищническими действиями великих держав в быстро меняющемся мире. А с тех пор, как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, Европа только усугубила свою первоначальную стратегическую ошибку.

Евросоюз уничтожил последние остатки нормативной власти, которой он обладал, не успев создать собственные инструменты жесткой силы, что привело к еще большей стратегической изоляции. Сегодня мало кто убежден, что право Украины стремиться к членству в НАТО является священным компонентом "международного порядка, основанного на правилах", особенно в момент, когда Европа готова действовать вразрез с международным правом в ответ на удары по Венесуэле или Ирану. Трудно утверждать, что решения относительно будущего Гренландии должны принимать гренландцы и датчане, если те же стандарты не применяются к жителям сектора Газа.

Однако в своей неспособности понять, что стоит за стремлением Трампа к миру на Украине, Европа рискует упустить возможность развить дипломатическую изворотливость и способность применять жесткую силу, необходимые для того, чтобы успешно маневрировать в постоднополярном мире.

По истечении трех десятилетий, на протяжении которых либеральный Запад ошибочно полагал, что предпочитаемые им нормы и принципы могут в одностороннем порядке определять контуры мирового порядка, Трамп стремится пересмотреть условия отношений между великими державами. <...> США в своих отношениях с другими великими державами вынуждены максимально использовать пространство для маневра, учитывая, что Вашингтон и его союзники больше не могут в одиночку устанавливать условия международного порядка. Таким образом, необходимо принимать меры, позволяющие избежать чрезмерного сближения Москвы и Пекина – даже если у России сохранятся стимулы для поддержания стабильных связей с набирающим влияние Китаем.

Другими словами, США необходимо перезагрузить свои отношения с Россией.

Эта задача не требует узаконивания сфер влияния и, следовательно, не обязательно противоречит чувствам европейцев. Но такая цель останется нереалистичной до тез пор, пока Москве и Вашингтону не удастся урегулировать разногласия по Украине.

Если Россия придет к выводу, что урегулирование конфликта путем переговоров стало невозможным, боевые действия будут продолжаться, несмотря ни на что. Возможно, до взаимного истощения сил – или, что тоже может быть, эскалация конфликта приведет к серьезной угрозе безопасности Европы. Как бы то ни было, политическая обстановка больше не будет способствовать перезагрузке отношений между США и Россией. Вот почему Трамп, несмотря на постоянно возникающие препятствия, по-прежнему полон решимости добиваться установления мира на Украине.

Но реакция Европы на инициативу Трампа по урегулированию конфликта не оправдала ожиданий.

Слишком часто ЕС пытался вставлять палки в колеса переговорного процесса, нарушая установленные Россией "красные линии" – как, например, в случае с предложением "коалиции желающих" относительно размещения сил перестраховки на украинской территории. Возможно, это связано с тем, что после того, как ЕС десятилетиями заявлял России, что та не имеет права голоса в вопросах безопасности граничащего с ней государства, сегодня слишком трудно даже теоретически представить себе сделку, которая закрепила бы компромисс по этому вопросу. Или, возможно, – если смотреть н вещи более цинично, – задача заключается в том, чтобы выиграть время, необходимое для наращивания военного потенциала Европы, и максимально отодвинуть срок оплаты по счетам за реконструкцию Украины.

Но неспособность пойти на компромиссы, необходимые для достижения мира, стала бы для Европы главной упущенной возможностью. Основанное на компромиссе урегулирование все равно позволило бы Киеву в конечном итоге вступить в Европейский союз и наладить весомое сотрудничество с Западом в области безопасности, разведки и военно-промышленного комплекса. Несмотря на многочисленные недостатки Стратегии национальной безопасности, разработанной администрацией Трампа, в этом документе очевидно читается стремление создать условия, при которых европейские страны обрели самодостаточность и выступали бы в качестве ведущих гарантов безопасности на континенте. А прекращение конфликта способствовало бы достижению этой цели, четко обозначив вспомогательную роль Америки в обеспечении безопасности Украины.

К счастью, некоторые обнадеживающие признаки обозначились в ходе последнего саммита "коалиции желающих", состоявшегося в Париже в начале этого месяца. Последнее предложение коалиции о создании многонационального контингента не содержит четких положений о размещении боевых подразделений на территории Украины, а в заявлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера упоминалось лишь создание неопределенных "военных пунктов". Такие подвижки указывают на возможность достижения приемлемого для Москвы соглашения о гарантиях безопасности.

Поскольку Европа уже подорвала доверие к своей нормативной достоверности, у нее не слишком много причин проводить политический курс, который рискует укрепить статус ЕС как инструмента осуществления стратегического отвлекающего маневра. Оставшись на милость проводящих все более агрессивный курс США, мы быстро приближаемся к моменту, когда риски заключения "плохого мира" на Украине перевесят риски неспособности воспользоваться возможностью, которую такой мир предоставил бы Европе, — стать более гибким в стратегическом плане игроком, способным применять жесткую силу.

Пока продолжается конфликт, зависимость Европейского союза от США никуда не денется – а европейцы так и не выработают своего языка силы.