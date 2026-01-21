Войти
Младшая сестра ТОС-1 "Буратино" - НРТК "Мальвина" бьет вакуумными снарядами

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "БПЛА - техник"

Разработчики отечественных наземных робототехнических комплексов продолжают усиливать огневую мощь своих изделий. В телеграм-канале "БПЛА - техник" размещены материалы о сухопутном дроне под названием "Мальвина".

Учитывая, что ранняя версия тяжелой 220-мм огнеметной системы ТОС-1 на базе Т-72А называлась "Буратино", неудивительно, что миниатюрная огнеметная версия получила имя еще одного персонажа этой сказки.

Если у танковой версии было три десятка направляющих, то здесь их только пара. Стрельба из них ведется штатными термобарическими или, как их еще называют, вакуумными реактивными боеприпасами. Известно, что в зависимости от модификации дальность их стрельбы может достигать шести километров.

Судя по иллюстрациям, испытания проводились еще в летнее время, но обнародовать информацию о них решили только сейчас.

Ранее были опубликованы фотографии самоходной пусковой дистанционно-управляемой установки с реактивными огнеметами "Шмель" на базе платформы "Курьер".

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
