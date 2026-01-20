Войти
Европа уже сформировала "военные советы": лидеры размышляют о том, как им победить в третьей мировой войне (Daily Star, Великобритания)

Саммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Орбан: ЕС сформировал специальные советы для подготовки к войне с Россией

Лидеры стран Евросоюза готовятся к вооруженному конфликту с Россией, приводит слова Орбана Daily Star. Страны Европы пытаются втянуть в будущую войну и Будапешт, но он не станет помогать Украине ни деньгами, ни живой силой, заверяет премьер-министр Венгрии.

Андреа Олдерейде (Andréa Oldereide)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выбил НАТО из колеи своим стремлением аннексировать Гренландию. В мире нарастает напряженность: конфликт на Украине все еще не разрешен. На этом непростом фоне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что европейские лидеры проводят "военные советы".

Как заявляет Орбан, власть имущие открыто обсуждают, как им одержать победу в потенциальной третьей мировой войне. В венгерском городе Мишкольц 17 января прошел антивоенный митинг. Виктор Орбан выступил на встрече активистов правящей партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" и предупредил, что Венгрию втягивают в украинский конфликт против ее воли. Он также раскритиковал Евросоюз за переход от политического блока к "военному совету".

Виктор Орбан принял участие в мероприятии "Цифровой гражданский круг", где подчеркнул, что первостепенной задачей его администрации является не допустить вовлечения Венгрии в эскалацию конфликта на Украине. Премьер-министр страны пообещал, что Венгрия не станет помогать этой стороне конфликта ни деньгами, ни живой силой.

Виктор Орбан, которому сейчас 62 года, склоняется к правым партиям. Политик заявил: "Венгрию принуждают и втягивают в войну. Это факт. Этот риск стучится в наши двери каждый день. Я должен изо всех сил держать эту дверь закрытой, каждый божий день".

"Венгрию ежедневно пытаются втянуть в войну, — подчеркнул он. — Главным условием нашей страны для любых грандиозных планов на будущее является отказ от участия в войне".

Виктор Орбан также заявил: "Еще один важный момент: мы ничего не должны украинцам, мы не будем отдавать им свои деньги. Это может прозвучать жестко, но, если у тебя нет денег, о каких грандиозных планах может идти речь?"

Премьер-министр Венгрии уверен: страны Евросоюза готовятся к третьей мировой войне. "Во время встреч в Европе за столом сидят 27 премьер-министров и глав государств — я сижу среди них, и я твердо заявляю вам, что они идут на войну".

Эти встречи перестали быть политическими дискуссиями.

"В последнее время это военные советы, где страны, значительно превосходящие нашу по размерам, — немцы, французы и так далее — обсуждают, как мы собираемся выиграть войну, как мы собираемся победить русских, как мы собираемся заставить их выплатить репарации, как мы собираемся заставить их вернуть деньги, которые мы сейчас даем украинцам. И это не дети там сидят", — сказал Виктор Орбан.

"Это ответственные, избранные европейские лидеры, и они распределяют деньги соответствующим образом", — продолжает премьер.

Виктора Орбана многие считают ближайшим союзником президента России Владимира Путина в Евросоюзе и часто критикуют за то, что он полагается на теории заговора для сохранения внутриполитической поддержки.

Независимые наблюдатели и представители ЕС полагают, что последние заявления Виктора Орбана о третьей мировой войне носят характер преимущественно политического нарратива, разработанного для его предвыборной кампании 2026 года.

Более того, большинство лидеров и чиновников ЕС утверждают, что встречи носят дипломатический характер и направлены на оказание оборонительной поддержки Украине и укрепление европейской безопасности от российской агрессии, а не на разработку наступательных планов глобальной войны.

