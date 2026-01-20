Удар тарифами Трампа обнажил провал стратегии ЕС: лесть и уступки не сработали (The Guardian, Великобритания)

Флаги Гренландии и табличка с надписью Наша земля - наше будущее во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Нуук.

The Guardian: продажа Гренландии США может разрушить поддержку Украины

Заявления Трампа о будущем присоединении Гренландии к США вызвали переполох в ЕС, пишет The Guardian. Сложившаяся ситуация подрывает репутацию Брюсселя и ставит под сомнение его помощь Украине. Европейские чиновники обсуждают ответные меры, несмотря на зависимость от Вашингтона в вопросах безопасности.

Дженнифер Рэнкин (Jennifer Rankin)

В ближайшие недели станет ясно, не перегнул ли Вашингтон палку, а в ЕС нарастает давление в пользу жесткого ответа

Вечером прошлого четверга в Лимасоле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен использовала заезженную, но надежную фразу, назвав США "нашими союзниками, нашими партнерами". И это всего через 24 часа после того, как член ЕС и НАТО в лице Дании заявил, что Дональд Трамп жаждет "завоевать" Гренландию. И все же инстинкт называть США другом у высших чиновников ЕС сильнее.

Заявление Трампа на выходных прозвучало как новый сокрушительный удар по трансатлантическому альянсу: восемь стран, поддержавших Гренландию, столкнутся с пошлинами, если не согласятся продать эту территорию США. Это выставляет насмешкой самую идею о том, что США — союзник Европы. В список входят шесть стран ЕС, Норвегия и Великобритания, чьи пресловутые "особые отношения" с Америкой их не защитили. Становится ясно: стратегия Европы, построенная на лести и умиротворении президента США, не работает.

Для критиков первым доказательством стало решение фон дер Ляйен подписать с Трампом торговый договор в пользу США. ЕС согласился отменить пошлины на многие американские товары, но принял 15% сборов на широкий ряд продуктов и 50% — на сталь. После многолетних восхвалений собственной торговой значимости условия сделки, подписанной в июле на гольф-курорте Трампа "Тернберри", ЕС воспринял как унижение.

Фон дер Ляйен оправдывала тот договор как дающий "жизненно важную стабильность в отношениях с США" в период острой турбулентности в "безжалостном мире". Сегодня этот довод разбился вдребезги, а обещанные нулевые пошлины для США останутся, вероятно, лишь на бумаге. Администрация Трампа совершила невероятное, объединив против соглашения весь спектр Европарламента от радикальных левых до ультраправых, включая ключевые центристские силы. Глава французских ультраправых Жордан Барделла прямо назвал действия Трампа "торговым шантажом" и потребовал от ЕС заморозить соглашение прошлого лета. Лидер правоцентристов Манфред Вебер, в свою очередь, вместе с другими основными партиями призвал приостановить его ратификацию.

Неназванной, но истинной причиной принятия несправедливого торгового договора стала расчетливая надежда: он удержит США в роли главного спонсора украинской обороны против России, обеспечив возможности вроде разведки, которые Европа не в состоянии предложить после долгих лет экономии на обороне. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш назвал это слабым местом европейской дипломатии. "Европа по-прежнему зависит от США, — сказал он The Guardian незадолго до новых заявлений Трампа. — Поэтому вся ситуация [с Гренландией] становится очень и очень сложной. И национальные лидеры, как правило, крайне неохотно критикуют президента Трампа. Но они также не торопятся объяснять своим гражданам причину — эту самую зависимость в вопросах безопасности".

Но, возможно, теперь Трамп переступил черту. Несмотря на то, что Гренландия вышла из Европейского сообщества в 1985 году, молчаливое согласие на силовую продажу территории члена ЕС станет сокрушительным ударом по репутации союза как геополитического субъекта и поставит под сомнение его обязательства перед Украиной.

Пока европейские лидеры наперебой стремятся подтвердить решимость отстаивать суверенитет Дании и Гренландии, все громче звучат голоса, требующие пустить в ход против США мощное, но необстрелянное оружие ЕС — инструмент антипринуждения.

Изначально данный регламент, прозванный "большой базукой" ЕС, задумывался для противодействия экономическому давлению Китая. Его применение позволит союзу наложить всеобъемлющие ограничения на американские товары и услуги, заморозить инвестиции или приостановить защиту интеллектуальной собственности.

Франция, традиционно выступающая за жесткую линию в отношении давления США, потребовала от ЕС задействовать этот инструмент в случае введения Трампом тарифов. Однако быстро привести антипринудительный механизм в действие нельзя. Несмотря на обещания Комиссии об "определенной быстроте", согласование санкций может растянуться на год, ведь для них требуется одобрение 55% стран ЕС, представляющих 65% его населения.

Когда в 2025-м Трамп ввел свои "тарифы в рамках Дня освобождения", европейские лидеры назвали их "ошибочными", вредными и пообещали жесткий ответ. Но раскол между 27 государствами и желание защитить свою промышленность от контрударов в итоге заставили ЕС выбрать уступки, а не конфронтацию. Сейчас, когда трансатлантические связи переживают историческую трансформацию, следующие недели станут проверкой: извлек ли Брюссель уроки из прошлого?