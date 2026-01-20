Европа готовится к новой торговой войне с Трампом. Вот возможные варианты (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в ответ на американские тарифы ЕС может закрыть базы США на континенте

У ЕС есть чем ответить на новые тарифы, которые Трамп грозится ввести против союза из-за спора вокруг Гренландии, пишет The Wall Street Journal. В брюссельском арсенале даже есть своего рода "базука", которая будет применена в крайнем случае.

Ким Макрэл (Kim Mackrael)

У европейских лидеров есть несколько способов ответить на угрозу введения пошлин со стороны Соединенные Штатов из-за конфликта вокруг Гренландии. Среди возможных вариантов торговые контрмеры, сокращение оборонных связей и даже "базука" для защиты от экономического давления.

Страны, которым Трамп пригрозил экономическими мерами, не могут в одиночку противостоять его тарифам в 10%. Однако, объединив усилия, они могут усилить негативные последствия применения пошлин для США.

Европейский союз (ЕС) уже подготовил список американских товаров на сумму более 100 миллиардов долларов, на которые он может ввести ответные тарифы. Кроме того, блок имеет право приостановить действие ключевых положений торговой сделки с Соединенными Штатами, которую Дональд Трамп назвал "крупнейшей из всех".

В ходе кризисных переговоров, состоявшихся в воскресенье, послы ЕС также обсудили возможность применения ранее неизвестного инструмента, который часто называют "базукой". Этот инструмент позволяет им оказывать сопротивление, когда они сталкиваются с экономическим давлением со стороны другой страны.

Послы не смогли прийти к согласию относительно того, какой путь в итоге выбрать. Дипломаты отметили, что у них еще есть время для проведения переговоров с Соединенными Штатами и внутренних обсуждений, прежде чем блок примет окончательное решение о дальнейших шагах.

Европейские лидеры встретятся позже на этой неделе, чтобы обсудить вопрос ответных мер детально. Встреча состоится на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, на котором, как ожидается, будет присутствовать Дональд Трамп.

Когда в прошлом году Трамп объявил о тарифах в "День освобождения", европейские лидеры, многие из которых являются союзниками по НАТО, долго не решались ответить тем же. Они надеялись сохранить участие Соединенных Штатов в военном альянсе и особенно поддержку Украины. Однако решение президента открыто увязать вопросы торговли с безопасностью заставляет их пересмотреть свою позицию.

"На этот раз кажется, что Европейский союз должен как-то отреагировать. Цена, которую он платит за поддержку Соединенных Штатов в контексте НАТО и Украины, становится слишком высокой", — заявил управляющий директор по Европе в консалтинговой фирме Eurasia Group Муджтаба Рахман (Mujtaba Rahman).

Тем не менее, по его словам, Европейский союз вряд ли предпримет какие-либо серьезные шаги до того, как вступят в силу новые тарифы, что, как заявил Трамп, произойдет 1 февраля.

Вот некоторые из возможных действий ЕС:

Отложить снижение тарифов "до нуля" на многие американские товары

Евросоюз, представляющий собой единый экономический блок с 450 миллионами потребителей, является крупнейшим торговым партнером Америки в регионе.

Прошлым летом блок заключил с Соединенными Штатами невыгодное торговое соглашение, в рамках которого были установлены пошлины в 15% на большинство товаров, импортируемых из ЕС в США. Взамен предлагалось отменить существующие тарифы на многие американские товары, ввозимые в ЕС.

Европейскому парламенту еще предстоит утвердить это снижение. В субботу, после угрозы президента [США Дональда Трампа] ввести пошлины, некоторые из самых влиятельных политических групп парламента призвали приостановить процесс ратификации.

Введение новых ответных пошлин на некоторые американские товары

Европейской союз подготовил список американских товаров на сумму более ста миллиардов долларов, на которые он мог бы ввести пошлины в ответ на прошлогодние действия президента США Дональда Трампа. В этот список вошли такие товары, как жевательная резинка, мотоциклы и арахисовое масло. Однако после того как Евросоюз и Соединенные Штаты заключили торговое соглашение, в рамках которого пошлины, которыми угрожал Трамп, были снижены вдвое, введение названных мер было отложено.

Теперь, когда некоторым странам угрожают новые тарифы в 10%, которые в июне вырастут до 25%, блок может вернуться к рассмотрению этого списка.

Ответные меры могут вызвать недовольство администрации Трампа и привести к эскалации конфликта по принципу "око за око". Однако, по мнению аналитиков, экономические ограничения из-за Гренландии могут быть достаточными, чтобы заставить блок ввести ответные пошлины.

Использование "базуки" для защиты от принуждения в торговле

В целом инструмент противодействия принуждению в торговле, предложенный ЕС, дал бы блоку значительную свободу действий, включая экспортный контроль, тарифы на услуги, ограничения прав интеллектуальной собственности и ограничения для американских компаний на участие в тендерах на государственные контракты в Европе.

Он основан на регламенте ЕС, который вступил в силу более двух лет назад, но никогда ранее не применялся для введения торговых санкций. В соответствии с этим законом Европейский союз может официально объявить действия другой страны экономическим принуждением. Такой шаг откроет путь для широкого спектра экономических ответных мер, если предполагаемое принуждение не будет прекращено.

"Если и существует ситуация, которая оправдывает применение инструмента, направленного на противодействие принуждению, то это именно она", — заявил бывший торговый чиновник ЕС Игнасио Гарсия Берсеро (Ignacio García Bercero), имея в виду угрозу Трампа ввести тарифы из-за Гренландии.

Для использования этого инструмента против США Европейской комиссии, исполнительному органу Европейского союза, необходимо одобрение чуть более половины всех государств-членов, в которых должно проживать не менее 65% всего населения блока. Однако, как заявил в воскресенье европейский дипломат, для того, чтобы этот шаг был политически приемлем, потребуется еще более широкая поддержка.

После того как инструмент будет внедрен, ЕС сможет более гибко реагировать на изменения в торговых отношениях.

Укрепление обороны и закрытие американских баз

Некоторые лидеры Европейского союза, многие из которых также являются членами НАТО, опасаются, что, если блок позволит Трампу установить контроль над Гренландией, следующими могут стать другие европейские территории. Это также создает угрозу для целостности военного альянса и может иметь серьезные последствия для Украины.

Европа могла бы расширить военное присутствие в Гренландии, ускорить реализацию планов по увеличению расходов на оборону или даже рассмотреть возможность переориентации части закупок военной техники из Соединенных Штатов. Однако следует признать, что многие критически важные виды оружия и военные системы производятся исключительно в Америке, и Европа сталкивается с определенными трудностями в укреплении собственной военно-промышленной базы.

В качестве крайней меры Европа могла бы рассмотреть возможность ограничения или полного отказа от использования Соединенными Штатами военных баз на своей территории. В частности, речь идет о крупной авиабазе Рамштайн в Германии, где работают более 12 тысяч американских военнослужащих и гражданских специалистов. Такой ответ резко обострит напряженность и может побудить Трампа вывести американские войска с континента — чего, по словам обеих сторон, сейчас никто не хочет.

Усиление сотрудничества с остальным миром

В свете новых тарифов, введенных президентом Трампом, блок вновь начал активно искать возможности для заключения торговых соглашений с другими странами. Это связано с желанием уменьшить зависимость от Соединенных Штатов. В субботу Европейский союз заключил торговое соглашение с четырьмя южноамериканскими странами. В тот же день Дональд Трамп выступил с угрозой ввести новые пошлины на импорт из-за ситуации вокруг Гренландии. В этом месяце Европейский союз планирует объявить о заключении торгового соглашения с Индией. Кроме того, есть вероятность, что будет заключена аналогичная сделка с Австралией.

Последняя угроза Трампа может также заставить ЕС пересмотреть стратегию "снижения рисков" в отношении Китая. Эта стратегия подразумевает более жесткую позицию блока по отношению к импорту субсидируемых китайских товаров и ограничениям, которые Китай накладывает на европейские компании.