Войти
Военное обозрение

В ответ на рост американских пошлин Германия увеличит плату за аренду баз США

144
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Для проецирования Соединенными Штатами силы на Африку и Ближний Восток ключевую роль играют военные объекты на немецкой территории. Но в ответ на рост американских пошлин на десять процентов для ряда стран ЕС Германия увеличит плату за аренду баз США на своей территории.

Об этом со ссылкой на официальных лиц ФРГ сообщает британская газета The Times.

Собственно, Берлин не стремится к закрытию американских баз в Германии. Даже к возможному скорому сокращению военного контингента США в своей стране там относятся негативно. Речь идет только о повышении арендной платы для баз, где размещаются американские военнослужащие. О том, насколько она может повыситься, источники не сообщают.

С 1 февраля Вашингтон поднимает на десять процентов ввозные таможенные пошлины на продукцию из Дании, Норвегии. Швеции, Финляндии, ФРГ, Британии, Франции и Нидерландов. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил 17 января. Поводом стало негативное отношение этих стран к его планам по присоединению Гренландии к США.

Согласно информации британской газеты The Financial Times, европейские лидеры рассматривают варианты ответных мер на действия американцев.

Что касается баз США, то еще год назад глава Пентагона Пит Хегсет высказывался за сокращение присутствия американских войск в Европе. Он посоветовал европейцам больше вкладываться в оборону и быть готовыми к защите своих государств без помощи Америки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Норвегия
США
Финляндия
Франция
Швеция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"