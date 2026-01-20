В ответ на рост американских пошлин Германия увеличит плату за аренду баз США

Источник изображения: topwar.ru

Для проецирования Соединенными Штатами силы на Африку и Ближний Восток ключевую роль играют военные объекты на немецкой территории. Но в ответ на рост американских пошлин на десять процентов для ряда стран ЕС Германия увеличит плату за аренду баз США на своей территории.

Об этом со ссылкой на официальных лиц ФРГ сообщает британская газета The Times.

Собственно, Берлин не стремится к закрытию американских баз в Германии. Даже к возможному скорому сокращению военного контингента США в своей стране там относятся негативно. Речь идет только о повышении арендной платы для баз, где размещаются американские военнослужащие. О том, насколько она может повыситься, источники не сообщают.

С 1 февраля Вашингтон поднимает на десять процентов ввозные таможенные пошлины на продукцию из Дании, Норвегии. Швеции, Финляндии, ФРГ, Британии, Франции и Нидерландов. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил 17 января. Поводом стало негативное отношение этих стран к его планам по присоединению Гренландии к США.

Согласно информации британской газеты The Financial Times, европейские лидеры рассматривают варианты ответных мер на действия американцев.

Что касается баз США, то еще год назад глава Пентагона Пит Хегсет высказывался за сокращение присутствия американских войск в Европе. Он посоветовал европейцам больше вкладываться в оборону и быть готовыми к защите своих государств без помощи Америки.