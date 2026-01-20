Рособоронэкспорт впервые покажет российские беспилотники на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби

ЦАМТО, 19 января. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам в ОАЭ.

В ходе выставки и конференция UMEX&SIMTEX 2026, которая пройдет с 20 по 22 января в Абу-Даби, российский спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.

На своем стенде компания продемонстрирует самые востребованные на мировом рынке российские БЛА и барражирующие боеприпасы, испытанные в реальных боевых условиях и подтвердившие свои характеристики.

"Рособоронэкспорт начинает маркетинговую кампанию 2026 года с выставки UMEX 2026, посвященной беспилотным технологиям – одному из наиболее быстро растущих сегментов мирового рынка вооружений. В нем активно работают российские компании-разработчики, в том числе, входящие в контур Госкорпорации Ростех. В линейку предлагаемых ими беспилотных решений входят аппараты различного класса и назначения. По нашим прогнозам, спрос на БЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы – на 400%, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В Абу-Даби мы представляем барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", имеющий рекорд по подтвержденным пораженным целям, а также разведывательные БЛА "Скат-350М" и Supercam S350. По ним мы готовы вести переговоры о поставках из России или технологическом сотрудничестве, а на ряд образцов Рособоронэкспортом уже подписаны экспортные контракты с партнерами".

В составе глубоко модернизированного разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" на UMEX 2026 представлены разведывательный БЛА Z-16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением – "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э" от компании ZALA.

Ключевыми отличительными особенностями изделий являются низкая эффективная площадь рассеяния (ЭПР) и акустическая сигнатура, устойчивость к РЭБ, точное маневрирование во всех плоскостях, а также быстрое развертывание и простота использования. По данным открытых источников и оценкам военных аналитиков, благодаря этому комплексу выведено из строя более 4 тыс. единиц военной техники.

Барражирующий боеприпас семейства "Куб-2-2Э" разработки и производства Концерна "Калашников" – новейший российский образец с автоматической системой наведения, эволюционировавший благодаря анализу боевого применения. Производитель обеспечил возможность сопряжения этого боеприпаса с разведывательным БЛА "Скат-350М", благодаря чему они могут работать в тандеме.

Также на своем стенде Рособоронэкспорт представит комплексы с БЛА "Каракурт" и "Голиаф" от Концерна "Калашников". Они позиционируются как эффективные легкие разведывательные БЛА, которые могут применяться на уровне "боец – отделение – взвод".

Для оснащения барражирующих боеприпасов, FPV-дронов и других типов БЛА на UMEX 2026 демонстрируются различные современные средства поражения производства Госкорпорации Ростех. Среди них осколочно-фугасные, зажигательные, кумулятивно-зажигательные, учебные и многофакторные боевые части.

21 января в 12:00 на стенде Рособоронэкспорта пройдет публичная презентация, посвященная современным российским комплексам с беспилотными летательными аппаратами и барражирующим боеприпасам.

В рамках деловой программы выставки Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с делегациями ближневосточных государств, а также из других стран-участниц крупнейшего форума, посвященного беспилотным системам.

"Сверим с партнерами часы по текущим проектам и расскажем о развитии беспилотных технологий в России, обсудим перспективы сотрудничества, в том числе новое направление – военно-технологическое партнерство по продукции российского "народного" ОПК", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".