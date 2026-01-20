Войти
ЦАМТО

Рособоронэкспорт впервые покажет российские беспилотники на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби

144
0
0
Комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э"
Комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э".
Источник изображения: © Артем Геодакян/ ТАСС

ЦАМТО, 19 января. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые организует единую российскую экспозицию на международной выставке и конференции по беспилотным системам и тренажерам в ОАЭ.

В ходе выставки и конференция UMEX&SIMTEX 2026, которая пройдет с 20 по 22 января в Абу-Даби, российский спецэкспортер представит передовые отечественные решения в области БЛА и обсудит перспективы отрасли с делегациями иностранных государств.

На своем стенде компания продемонстрирует самые востребованные на мировом рынке российские БЛА и барражирующие боеприпасы, испытанные в реальных боевых условиях и подтвердившие свои характеристики.

"Рособоронэкспорт начинает маркетинговую кампанию 2026 года с выставки UMEX 2026, посвященной беспилотным технологиям – одному из наиболее быстро растущих сегментов мирового рынка вооружений. В нем активно работают российские компании-разработчики, в том числе, входящие в контур Госкорпорации Ростех. В линейку предлагаемых ими беспилотных решений входят аппараты различного класса и назначения. По нашим прогнозам, спрос на БЛА к 2030 году вырастет на 120%, а на барражирующие боеприпасы – на 400%, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В Абу-Даби мы представляем барражирующие боеприпасы "Куб-2-2Э" и "Ланцет-Э", имеющий рекорд по подтвержденным пораженным целям, а также разведывательные БЛА "Скат-350М" и Supercam S350. По ним мы готовы вести переговоры о поставках из России или технологическом сотрудничестве, а на ряд образцов Рособоронэкспортом уже подписаны экспортные контракты с партнерами".

В составе глубоко модернизированного разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" на UMEX 2026 представлены разведывательный БЛА Z-16Э, барражирующие боеприпасы с двойным X-образным оперением – "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э" от компании ZALA.

Ключевыми отличительными особенностями изделий являются низкая эффективная площадь рассеяния (ЭПР) и акустическая сигнатура, устойчивость к РЭБ, точное маневрирование во всех плоскостях, а также быстрое развертывание и простота использования. По данным открытых источников и оценкам военных аналитиков, благодаря этому комплексу выведено из строя более 4 тыс. единиц военной техники.

Барражирующий боеприпас семейства "Куб-2-2Э" разработки и производства Концерна "Калашников" – новейший российский образец с автоматической системой наведения, эволюционировавший благодаря анализу боевого применения. Производитель обеспечил возможность сопряжения этого боеприпаса с разведывательным БЛА "Скат-350М", благодаря чему они могут работать в тандеме.

Также на своем стенде Рособоронэкспорт представит комплексы с БЛА "Каракурт" и "Голиаф" от Концерна "Калашников". Они позиционируются как эффективные легкие разведывательные БЛА, которые могут применяться на уровне "боец – отделение – взвод".

Для оснащения барражирующих боеприпасов, FPV-дронов и других типов БЛА на UMEX 2026 демонстрируются различные современные средства поражения производства Госкорпорации Ростех. Среди них осколочно-фугасные, зажигательные, кумулятивно-зажигательные, учебные и многофакторные боевые части.

21 января в 12:00 на стенде Рособоронэкспорта пройдет публичная презентация, посвященная современным российским комплексам с беспилотными летательными аппаратами и барражирующим боеприпасам.

В рамках деловой программы выставки Рособоронэкспорт проведет встречи и переговоры с делегациями ближневосточных государств, а также из других стран-участниц крупнейшего форума, посвященного беспилотным системам.

"Сверим с партнерами часы по текущим проектам и расскажем о развитии беспилотных технологий в России, обсудим перспективы сотрудничества, в том числе новое направление – военно-технологическое партнерство по продукции российского "народного" ОПК", – добавил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
Беспилотные системы
Ростех
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
22800 МРК
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.01 03:32
  • 1
Комментарий к "Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.01 01:24
  • 1
Космический фотоаппарат для внеземных цивилизаций: чем займется телескоп Nancy Grace Roman
  • 19.01 21:02
  • 0
Комментарий к "Названо преимущество танка M1E3 Abrams"
  • 19.01 20:38
  • 13607
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.01 20:32
  • 0
Комментарий к "Великобритания не готова к войне с Россией, заявил представитель Министерства обороны (The National Interest, США)"
  • 19.01 20:22
  • 89
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.01 16:44
  • 1
Озвучены некоторые данные о нашем «аналоге» Starlink
  • 19.01 06:41
  • 0
Комментарий к "Используя опыт Украины: Польша готовится к нанесению глубоких ударов по России"
  • 19.01 05:19
  • 6
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 19.01 03:44
  • 1
Сможет ли новый высотный разведывательный самолет "Хищник" сравниться со своим советским предшественником МиГ-25Р? (Military Watch Magazine, США)
  • 19.01 02:56
  • 2766
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.01 16:58
  • 1
В США впервые показали «Абрамс» нового поколения
  • 18.01 15:40
  • 23
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 17.01 20:22
  • 0
О гидропневматической (управляемой, адаптивной) подвеске, в том числе для танков (в связи с Abrams'ом нового поколения).
  • 17.01 14:55
  • 1
Комментарий к "В США впервые показали «Абрамс» нового поколения"