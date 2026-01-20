Трамп: система ПРО "Золотой купол" сможет эффективно работать только с учетом включения в нее Гренландии

ЦАМТО, 19 января. Система ПРО "Золотой купол" сможет эффективно работать только с учетом включения в нее Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

В минувшую среду американский президент отметил, что США нужна Гренландия ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы.

"Эта блестящая, но чрезвычайно сложная система (ПРО "Золотой купол" – ред.) может работать с максимальной эффективностью только в том случае, если эта территория (Гренландия – ред.) будет включена в нее, учитывая все углы, границы и параметры", – цитирует "РИА Новости Д.Трампа.

По словам президента, необходимость приобретения Гренландии особенно важна именно в связи с созданием "Золотого купола".

"В настоящее время на программы безопасности, связанные с "Золотым куполом", тратятся сотни миллиардов долларов, в том числе на возможную защиту Канады", – добавил Д.Трамп.

Как напоминает агентство, в мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" – многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону США, стоимостью в 175 млрд. долл., не раскрыв источники финансирования.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.