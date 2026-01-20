Войти
"Рособоронэкспорт" расскажет о развитии беспилотных технологий в РФ на UMEX 2026

Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Во время презентации планируется обсудить с партнерами перспективы сотрудничества, рассказал глава компании Александр Михеев

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби проведет публичную презентацию, посвященную российским беспилотным системам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"21 января на стенде "Рособоронэкспорта" пройдет публичная презентация, посвященная современным российским комплексам с беспилотными летательными аппаратами и барражирующим боеприпасам", - информировали в пресс-службе.

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал, что во время презентации планируется обсудить с партнерами перспективы сотрудничества. "Сверим с партнерами часы по текущим проектам и расскажем о развитии беспилотных технологий в России, обсудим перспективы сотрудничества, в том числе новое направление - военно-технологическое партнерство по продукции российского народного ОПК (оборонно-промышленного комплекса - прим. ТАСС)", - сказал Михеев, слова которого приводят в пресс-службе.

Там добавили, что в рамках деловой программы выставки "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с делегациями ближневосточных государств, а также других стран - участниц крупнейшего форума, посвященного беспилотным системам. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
