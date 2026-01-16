Эксперты оценивают, насколько мир близок к Третьей мировой войне. Часы Судного дня обновят в ближайшие недели (Daily Star, Великобритания)

Daily Star: риск глобального ядерного конфликта достиг исторического максимума

Искусственный интеллект выдал пугающий вердикт: риск глобального конфликта достиг исторического максимума, пишет колумнист Daily Star. Нейросети предупреждают, что человечество уже вступило в фазу "Новой холодной войны", где конфликты на Украине или Ближнем Востоке могут в любой момент спровоцировать прямое столкновение ядерных держав.

Джошуа Уормс (Joshua Whorms)

Инструмент на основе ИИ выдал тревожное предупреждение о близости глобального конфликта и зарождении "Новой холодной войны". Прогноз появился незадолго до обновления Часов Судного дня.

Из-за таких фигур, как Путин, Трамп, Чим Чен Ын и Си Цзиньпин, многие боятся, что человечество опасно движется в направлении глобальной катастрофы.

В попытке понять, насколько близка к критической отметке напряженность, Daily Star обратился к искусственному интеллекту, чтобы выяснить, насколько мы далеки от третьей мировой войны. Тревожным образом модель ИИ предупредила, что риск начала глобального конфликта достиг исторических максимумов в связи с истечением срока действия ядерных договоров и возникновением по всему миру множества "основных геополитических точек напряжения".

Нейросеть выдала тревожное предупреждение о том, что мир вступил в новую эпоху, которую она назвала эпохой "политики великих держав", и предположила, что мир уже вступил в "Новую холодную войну". Зловещее предупреждение прозвучало всего за несколько недель до обновления часов Судного дня — символа, означающего предполагаемую вероятность глобальной катастрофы, вызванной человеком.

Вот что выдал ИИ: "Бюллетень запланировал обновление показаний на 27 января 2026 года. Первоначальные данные аналитиков указывают на исторически высокий уровень риска ввиду прекращения действия договоров о контроле над ядерными вооружениями (таких как СНВ-III) и продолжающегося использования ИИ в военных системах. Определить, насколько мы „близки“ к глобальному конфликту, сложно, так как это зависит от того, смотрите вы на символические показатели, военные данные или дипломатические усилия".

Со ссылкой на текущие геополитические конфликты, инструмент ИИ раскрыл, что возможная ошибка в расчетах способна спровоцировать ужасающее "прямое столкновение между" НАТО и Россией. ИИ-модель Gemini от Google сообщила: "Пусть „третья мировая“ и означает полномасштабную глобальную войну, сегодняшние угрозы исходят от нескольких ожесточенных региональных конфликтов, способных вовлечь в себя ведущие мировые державы".

Что касается Украины, нейросеть отметила: "Конфликт на Украине превратился в „кровавую мясорубку“. Несмотря на новые дипломатические инициативы, опасность остается: одна ошибка может привести к прямому столкновению НАТО с Россией".

В отношении Ближнего Востока прозвучало предупреждение: "Конфронтация Израиля, Ирана и прочих региональных игроков сохраняет статус „хронически взрывоопасной“. Именно здесь эскалация признается главной угрозой, способной втянуть в конфликт крупные мировые державы".

Комментируя отношения США и Китая, ИИ заявил: "Любопытно, но, по мнению ряда экспертов, угроза „горячего конфликта“ вокруг Тайваня слегка снизилась после недавних встреч Трампа с председателем Си. Однако это не отменяет нарастающей долгосрочной битвы за экономическое и технологическое лидерство — той самой „Третьей ядерной эры“".

Помимо вышеперечисленных горячих точек, ИИ предупредил о вступлении человечества в новую эру конфликтов — "Новую холодную войну", где на первый план выходят экономические и кибервойны.

Gemini от Google считает: "Многие эксперты полагают, что мы уже в „Новой холодной войне“, отличительной чертой которой является геоэкономическое противостояние. Это включает экономическую войну через агрессивные тарифы и „оружие“ из цепочек поставок критически важных ресурсов, а также кибервойну и использование ИИ для дестабилизации стран изнутри с помощью взломов и дезинформации, а не традиционного вторжения".

Подводя итог рискам Третьей мировой, инструмент заявил: "Главный вывод: мы в эпохе „политики великих держав“, где есть большой риск неконтролируемой эскалации. Тем не менее, большинство военных аналитиков считают, что полномасштабная мировая война маловероятна, пока великие державы считают цену прямой конфронтации — особенно с применением ядерного оружия — слишком высокой".