Реактивная система со снайперской точностью. В чем преимущества новейшей РСЗО, которую называют "русским "Хаймарсом"

Россия создала новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Сарма", которую уже называют "русским "Хаймарс". Боевая машина впервые была показана осенью прошлого года. По словам экспертов, "Сарма" уже проходит обкатку в зоне спецоперации.

РСЗО "Сарма" - это не переосмысление советского наследия, а чисто российская разработка. О создании новой дальнобойной системы повышенной мобильности стало известно в 2023 году. Прототипом "Сармы" стало изделие 9К58-4 "Кама", которое было представлено предприятием "Мотовилихинские заводы" в 2007 году. "Кама" была построена на базе автомобиля КАМАЗ и имела шесть направляющих для запуска 300-мм ракет от системы "Смерч", которые размещались в герметичном транспортно-пусковом контейнере. После испытаний РСЗО и замечаний военных производители отказались от герметичного контейнера, и "Кама" получила классическую шестинаправляющую пусковую установку. По ряду причин проект был отложен и свое второе дыхание получил уже после начала специальной военной операции.

Сообщалось, что перспективная РСЗО будет иметь калибр 300 миллиметров. Новая РСЗО отличается повышенной мобильностью и защищенностью, может применять управляемые высокоточные боеприпасы и имеет усовершенствованную автоматизированную систему управления огнем.

Окончательный облик "Сармы" был показан 19 сентября 2025 года, когда президент России Владимир Путин посетил "Мотовилихинские заводы".

"Сарма" выпускается на шасси бронированного грузовика КАМАЗ-63501, который перевозит 6 пусковых направляющих для 300-мм ракет.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал "РГ", что "Сарма" должна дополнить линейку российских дальнобойных РСЗО. Основной акцент новой машины - мобильность и точность. "Есть некоторые сходства "Сармы" и американской РСЗО "Хаймарс". Обе системы мобильны, имеют высокую точность. Различия в том, что на американскую пусковую установку устанавливается пакет из шести 227-мм ракет семейства MLRS, которые способны поразить цель на расстоянии до 70 км. У "Сармы" шесть направляющих труб калибром 300-мм, которые заряжаются с помощью специальной машины. Максимальная дальность стрельбы до 120 км", - рассказал эксперт.

При этом в зоне СВО нашими военными эффективно применяется РСЗО "Торнадо-С", у которой 12 направляющих. Возникает вопрос: зачем понадобилось создавать новую машину, у которой в два раза меньше боевой мощи?

Эксперты объясняют, что "Торнадо-С" - хорошая система, но сейчас, когда тактика боя заметно изменилась и крупных скоплений личного состава и техники в тактической зоне давно не наблюдается, ставку делают на один или несколько точных выстрелов.

РСЗО "Сарма" весит около 25 тонн, что в два раза меньше, чем "Торнадо-С". Четырехосный КАМАЗ значительно мобильнее, чем платформа БМ 9А54, на которой базируется "Торнадо-С". Сокращенный боекомплект "Сармы" как раз соответствует задачам современного боя - быстрое развертывание на позиции, один или несколько залпов и быстрый отход. Немаловажным также является стоимость машины. Новая РСЗО значительно дешевле в производстве и эксплуатации.

"В первую очередь "Сарма" будет использоваться по принципу кочующей артиллерии. Это высокоточная система, действующая по принципу: один выстрел - одна цель. Новые системы наведения, установленные на "Сарме", позволяют работать в таком ключе", - отметил Алексей Леонков.

Пока в Минобороны России не сообщали о поступлении новых РСЗО на вооружение. В то же время в СМИ проходила информация о закупке военным ведомством нескольких дивизионов. Не исключено, что "Сарма" уже проходит опытную эксплуатацию в зоне СВО.

"Это логично, что наши военные никогда не афишируют появление или испытания новых систем в зоне боевых действий. Вместе с тем в конце прошлого года в минобороны сообщали о боевом применении систем "Торнадо-С". Источники уточняли, что с их помощью поражали высокоточными ударами важные мосты. Не исключаю, что для таких ударов использовали и "Сарму". Такая "ювелирная" работа вполне может говорить о том, что "Сарма" уже появилась в зоне СВО и неплохо себя зарекомендовала", - указал военный эксперт.

Александр Степанов

