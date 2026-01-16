ОСК объявила о завершении первого этапа создания малооборотных двигателей для крупнотоннажного флота

Объединенная судостроительная корпорация завершила первый этап проекта по созданию линейки отечественных судовых малооборотных двигателей (МОД) для крупнотоннажного флота, сформировав специализированное конструкторское бюро и завершив предпроектную проработку.

Как сообщили в пресс-службе ОСК, результатом первого этапа программы стало создание конструкторского бюро, сотрудники которого обладают необходимыми компетенциями в области дизельного двигателестроения, что позволит в короткие сроки приступить к разработке малооборотного двигателя и подготовить базу для выхода на серийное производство.

Производство судовых двигателей ОСК

По словам представителей корпорации, специалисты созданного КБ провели анализ спецификаций малооборотных двигателей, определили перечень и состав документации, необходимой для дальнейшей разработки. Также определены перечни материалов для изготовления деталей МОД, деталей первой очереди – длительного цикла изготовления. Также оценены возможности изготовления на предприятиях ОСК и отечественных машиностроительных предприятиях.

"В рамках реализации первого этапа проекта был привлечен индустриальный партнер – Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ), совместно с которым в полном объеме был реализован блок работ по предпроектной подготовке, – пояснил заместитель гендиректора ОСК по развитию и операционной эффективности Сергей Бондаренко. – Успешное прохождение первого этапа позволяет ОСК завершить сотрудничество с КМЗ в этом направлении. В этой связи корпорация выходит из капитала КМЗ и возвращает его прежним собственникам. Сотрудничество ОСК с КМЗ осуществлялось исключительно в рамках заранее согласованного этапа работ по проекту МОД без вмешательства в операционные процессы и обязательства по действующим контрактам. Руководство производственной деятельностью осуществлял прежний менеджмент предприятия".

На следующем этапе в 2026 году планируется приступить к разработке технического проекта, комплекта РКД для основных деталей и узлов и определить предприятие-изготовитель.

Как сообщили в ОСК, одновременно продолжится разработка полного комплекта РКД, материальных ведомостей и базовой технологии изготовления. Будет определена оптимальная модель производства отдельных деталей и узлов и закуплено необходимое технологическое оборудование. Изготовление первого малооборотного двигателя для отечественного флота, проведение испытаний и сертификация планируется в 2027–2028 годах.

Следующие этапы проекта будут реализованы с привлечением технологического партнера, имеющего экспертизу в области передового инжиниринга.

"Таким технологическим партнером для нас станет Инжиниринговый центр "Кронштадт". У нас достигнуты договоренности, что в рамках проекта по разработке малооборотного двигателя "Кронштадт" будет для ОСК надежным партнером в части наиболее сложных узлов МОД. Центр будет разрабатывать конструкторскую документацию, а также производить опытные образцы сложных систем и компонентов для малооборотного двигателя. В июне текущего года мы подписали общее соглашение о партнерстве. В ближайшее время подпишем обязывающий документ", – добавил Сергей Бондаренко.

Накануне, 14 января, стало известно, что военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" вышел из ОСК. КМЗ вошел в состав корпорации в июле 2025 года. Тогда заявлялось, что КМЗ станет базовой площадкой для производства импортозамещающего малооборотного двигателя большой мощности.