"Боевая саранча": российские дроны несут тотальную угрозу для фронта и тыла ВСУ (Зеркало Недели, Украина)

Боевая работа расчета ударного БПЛА Молния группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ударного БПЛА Молния группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости Станислав Красильников

"ЗН": российские дроны "Молния-2" представляют огромную угрозу для ВСУ

Массовое производство Россией ударных БПЛА типа "Молния-2" стало серьезной угрозой для тыла ВСУ, пишет "Зеркало недели". Справиться с таким количеством беспилотников у Киева просто нет шансов.

Российский боевой дрон типа "Молния-2" представляет для войск ВСУ и их ближайшего тыла весьма серьезную угрозу. Такой вывод украинский военный обозреватель Константин Машовец сделал, исходя из собственных наблюдений и российских аналитических сводок.

Россияне отметили, что установка "Старлинка" резко повышает уровень эффективности и результативности применения таких дронов. Они подчеркнули весьма выгодное соотношение "цена—результат" в случаях применения этого достаточно дешевого БПЛА, и заявили о слабых возможностях ПВО ВСУ в части перехвата БПЛА указанного типа в темное время суток. Особенно тогда, когда они применяются методом "роя дронов".

Машовец подчеркивает, что здесь россияне делают ставку именно на массовость: на производство этих БПЛА за 8 месяцев прошлого года они сумели сделать более 900 тысяч этих простых, но достаточно грозных беспилотников (оценка не подтверждена российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ).

Машовец говорит, что даже если эти данные преувеличены где-то вдвое, то Киев имеет дело со своеобразной "боевой саранчой", наибольшей и тотальной угрозой для всего тыла ВСУ на глубину до 50 километров.

Ранее, анализируя ситуацию с наземными роботизированными комплексами, украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов также подчеркнул, что и в этой отрасли фактор массовости является решающим.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
РТК
