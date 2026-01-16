"Боевая саранча": российские дроны несут тотальную угрозу для фронта и тыла ВСУ (Зеркало Недели, Украина)

"ЗН": российские дроны "Молния-2" представляют огромную угрозу для ВСУ

Массовое производство Россией ударных БПЛА типа "Молния-2" стало серьезной угрозой для тыла ВСУ, пишет "Зеркало недели". Справиться с таким количеством беспилотников у Киева просто нет шансов.

Российский боевой дрон типа "Молния-2" представляет для войск ВСУ и их ближайшего тыла весьма серьезную угрозу. Такой вывод украинский военный обозреватель Константин Машовец сделал, исходя из собственных наблюдений и российских аналитических сводок.

Россияне отметили, что установка "Старлинка" резко повышает уровень эффективности и результативности применения таких дронов. Они подчеркнули весьма выгодное соотношение "цена—результат" в случаях применения этого достаточно дешевого БПЛА, и заявили о слабых возможностях ПВО ВСУ в части перехвата БПЛА указанного типа в темное время суток. Особенно тогда, когда они применяются методом "роя дронов".

Машовец подчеркивает, что здесь россияне делают ставку именно на массовость: на производство этих БПЛА за 8 месяцев прошлого года они сумели сделать более 900 тысяч этих простых, но достаточно грозных беспилотников (оценка не подтверждена российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ).

Машовец говорит, что даже если эти данные преувеличены где-то вдвое, то Киев имеет дело со своеобразной "боевой саранчой", наибольшей и тотальной угрозой для всего тыла ВСУ на глубину до 50 километров.

Ранее, анализируя ситуацию с наземными роботизированными комплексами, украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов также подчеркнул, что и в этой отрасли фактор массовости является решающим.