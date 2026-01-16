Войти
ИноСМИ

Трамп заявил агентству Reuters, что главное препятствие на пути к миру — Зеленский (Bloomberg, США)

377
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Bloomberg: Трамп назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру

Трамп назвал Зеленского главным препятствием на пути к соглашению о прекращении конфликта, передает Bloomberg. Он также заявил, что президент России "готов заключить сделку".

Дерек Уоллбэнк (Derek Wallbank)

— Президент Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского главным препятствием на пути к соглашению о прекращении конфликта в его стране.

— Трамп заявил, что президент России Владимир Путин готов “заключить сделку” и на вопрос, что мешает мирному урегулированию, ответил, что Зеленский.

— США подготовили дополнительные санкции на тот случай, если Трамп решит ответить на последовательный отказ России от мирного соглашения. Ранее официальные лица США и Украины добились значительного прогресса в подготовке плана мирного урегулирования.

Президент Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского главным препятствием на пути к мирному урегулированию конфликта, начавшегося четыре года назад с того, что Россия ввела в его страну войска.

В интервью агентству Reuters в среду Трамп заявил, что президент России Владимир Путин “готов заключить сделку”. На вопрос, что мешает соглашению, Трамп ответил: “Зеленский”, сообщает Reuters.

Не в силах уладить конфликт, который в ходе президентской кампании 2024 года он обещал урегулировать за один день, Дональд Трамп попеременно винит то Россию, то Украину в несговорчивости.

США подготовили дополнительные санкции на тот случай, если Трамп решит ответить на последовательный отказ России от мирного соглашения. Официальные лица США и Украины заявили, что добились значительного прогресса в подготовке плана из 20 пунктов по прекращению боевых действий, однако Киев и Москва по-прежнему находятся в тупике по ряду вопросов, включая территориальный контроль над районами под властью Украины, на которые претендует Россия.

Комментарии Трампа знаменуют собой отход от его прежней позиции: в течение последних недель он все чаще выражал недовольство Путиным на фоне лихорадочных дипломатических попыток урегулировать конфликт под конец года.

Ранее в этом месяце президент заявил, что “не в восторге” от своего российского коллеги и что гибнет слишком много людей, а также упрекнул Кремль в продолжающихся ударах по украинским городам и энергетической инфраструктуре. Путин в последние недели разрушил надежды на скорое соглашение — в пику оптимизму, высказанному Трампом и Зеленским.

На прошлой неделе сенатор Линдси Грэм*, близкий к Белому дому республиканец от Южной Каролины, заявил, что Трамп “дал добро” двухпартийному законопроекту о санкциях против России. “Я с нетерпением жду мощного двухпартийного голосования — надеюсь, уже на следующей неделе”, — сказал тогда Грэм*. Представитель Белого дома подтвердил, что Трамп поддержал законопроект.

Новые заявления Трампа прозвучали на этапе, когда его специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер планируют посетить Москву и встретиться с Путиным в ближайшем будущем, сообщают осведомленные источники. По их словам, встреча может состояться уже в этом месяце, однако они предупредили, что планы еще окончательно не утверждены.

Американские представители представят Путину и его команде последние проекты планов, сообщили другие источники.

Свежие комментарии агентству Reuters также наверняка встревожат европейских союзников, опасающихся, что Трамп, стремясь сгладить ряд ключевых противоречий, остающихся на переговорах, вынудит Украину пойти на болезненные уступки.

Так, Кремль требует, чтобы Украина вывела войска из оставшихся под ее контролем районов Донбасса на востоке страны, включая территории, которые России не удалось покорить силой оружия. Украина вместо этого предложила заморозить текущую линию соприкосновения или отвести войска обеих сторон для создания буферной зоны.

Среди других важных камней преткновения — контроль над Запорожской атомной электростанцией, занятой российскими войсками, и судьба замороженных активов Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.

Москва также выступает против размещения войск НАТО на Украине. Киев же добивался гарантий безопасности от своих союзников, чтобы избежать российской атаки после заключения мирного соглашения.

За последние недели европейские и украинские переговорщики добились прогресса на этом направлении, в том числе относительно контроля за прекращением огня, сдерживания России от новых атак и возможного ответа, если Москва всё же на это пойдет, а также сделок, направленных на экономическое развитие Украины.

Зеленский надеется завершить работу над соглашениями на следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Ожидается, что на встречу прибудут европейские лидеры и Трамп.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"