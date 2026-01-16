Спущен на воду второй разведывательный корабль класса "Дельфин" для ВМС Польши

ЦАМТО, 15 января. На верфи Remontowa Shipbuilding S.A. в Гданьске состоялся спуск на воду второго корабля радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) класса "Дельфин", (264) "Генрик Зыгальский", предназначенного для ВМС Польши.

Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, в мероприятии, состоявшемся 14 января, принял участие государственный секретарь Министерства национальной обороны Павел Бейда.

Строительство корабля осуществляется на основании контракта, подписанного Агентством вооружений МНО Польши с компанией Saab Kockums AB в ноябре 2022 года. Резка стали для строительства корабля началась 15 ноября 2023 года, закладка киля состоялась 23 января 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство вооружений МНО Польши 25 ноября 2022 года заключило со шведской компанией Saab Kockums AB контракт на разработку проекта, строительство и поддержку двух кораблей радио- и радиотехнической разведки (SIGINT) класса "Дельфин" ("Проект 107") для ВМС Польши. Соглашение вступило в силу 14 декабря 2022 года. Общая стоимость заказа оценивается в 620 млн. евро.

Согласно контракту, Saab Kockums AB несет полную ответственность за поставку кораблей, включая интеграцию современных боевых систем. Remontowa Shipbuilding SA отвечает за строительство кораблей в рамках контракта субподряда и выполнение всех необходимых приемочных испытаний.

Резка стали для головного корабля серии, "Ежи Ружицкий", началась на предприятии Remontowa Shipbuilding S.A. в Гданьске в апреле 2023 года. Он был спущен на воду в июле 2025 года.

Как планируется, оба корабля будут переданы ВМС Польши в 2027 году.

Строительство судов для ВМС Польши осуществляется на базе проекта корабля радио- и радиотехнической разведки (A202) "Артемис" ВМС Швеции. Сами корпуса будут полностью построены и испытаны компанией Remontowa Shipbuilding. Затем специалисты Saab выполнят интеграцию специализированных систем разведки и управления. Польская компания MMC поддерживает Saab в проектных работах.

Подробные данные о кораблях не раскрываются, поскольку являются секретными. Предполагается, что длина кораблей составит 74 м, водоизмещение – до 3000 т. Они будут применяться для сбора разведывательных данных с использованием размещенных на борту систем.