Российские дроны "Герань" применяют уже 4 типа ракет: Р-60, "Игла", "Верба и Р-73

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Российские дальнобойные дроны "Герань" различных модификаций стали вооружать несколькими типами ракет "воздух-воздух". Речь идет о Р-60, "Игла", "Верба и Р-73.

Впервые такой БПЛА с Р-60 были замечен во второй половине декабря прошлого года. Тогда стало известно, что противник потерял вертолет Ми-24 с экипажем, принадлежавший 12-й бригаде армейской авиации. "Двадцать четвертый" вылетел на перехват наших беспилотников и не вернулся с задания.

Уже в первых числах января стало известно, что "Герани-2" стали комплектоваться "Иглами" и "Вербами", причём, отстрелявшись этими ракетами по воздушным целям, сами дроны могли после этого ударить по наземным целям, сообщается, что на них сохранились мощные боевые части.

Недавно стало известно, что реактивные "Герани-5" являются носителями 110- килограммовых Р-73, способных бить на двадцать километров. Также и на реактивные "Герань-2" стали устанавливать Р-60.

Подобные доработки делают наши беспилотные перехватчики опасными как для вертолетов Ми-24, Ми-8, легких самолетов Як-52, так и для реактивных истребителей МиГ-29, Су-27, Ф-16 и "Мираж - 2000".

Лев Романов

