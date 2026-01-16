Спустя шесть месяцев после масштабного анализа британская оборона по-прежнему находится в затруднительном положении (The Economist, Великобритания)

Economist: британской армии не хватает артиллерии, которую она отдала Украине

Оборона Британии в плачевном положении, пишет Economist. Об этом говорят результаты масштабного анализа, который должен определить курс страны на годы вперед. Эксперты не оставляют сомнений: причиной незавидного положения британской обороны является военная помощь Лондона Киеву.

Развертывание войск на Украине и конфликт с Америкой могут сорвать планы

Прошлым летом Великобритания опубликовала "основательный" анализ Стратегической обороны (SDR).Предполагалось, что он определит военный курс страны на долгие годы вперед. Однако сейчас это кажется несколько спорным.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 6 января пообещал отправить британские войска на территорию Украины в рамках "коалиции желающих" в случае достижения соглашения о прекращении огня. Это стало бы самым серьезным обязательством британских войск со времен оккупации Афганистана. В тот же день Белый дом подтвердил, что Америка стремится аннексировать датский остров Гренландия – силой, если потребуется. Это вызвало редкое публичное осуждение со стороны европейских стран, включая Великобританию. Американская напористость, подкрепленная "доктриной Донро", которая была использована для оправдания ее драматического рейда в Венесуэле, заставляет задуматься о том, насколько Великобритания зависит от Америки в вопросах обороны, ядерных технологий и разведки.

Журнал The Economist побеседовал с десятком человек, участвовавших в подготовке и публикации обзора Стратегической обороны Великобритании. Многие из них выразили недовольство тем, что работа шла медленно. Хотя документ был готов еще в начале 2025 года, его опубликовали только летом. "За последние полгода было сделано очень мало", – сетует Ричард Бэрронс (Richard Barrons), генерал в отставке и один из авторов обзора.

"План оборонных инвестиций" (Defense investment plan, DIP), который должен был содержать список вооружений и платформ, планируемых к закупке Министерством обороны в ближайшее десятилетие, бесследно исчез. Хотя он должен был выйти осенью, до сих пор нет никаких новостей. Это вызывает беспокойство у многих оборонных компаний, особенно у небольших.

"Я разделяю беспокойство многих компаний и инвесторов, присутствующих здесь, о том, что они пока не видят, как средства направляются... в более диверсифицированную базу поставщиков, состоящую из молодых инновационных компаний", – заявила Грейс Кэсси (Grace Cassy), еще один автор SDR, на панельной дискуссии в прошлом году. По словам одного из инсайдеров, многие молодые оборонные компании, рассматривающие возможность создания штаб-квартиры в Европе, выбирают между Великобританией и Германией. "Все они склоняются к Германии, поскольку там уже есть инвестиционные возможности", – утверждает он.

В теории правительство обязалось выделять 2,6% от ВВП на оборону к 2027 году и, согласно требованиям союзников по НАТО, увеличить этот показатель до 3,5% к 2035 году. Но большая часть средств будет выделена только в 2030-е годы. Инфляция в оборонном бюджете весьма значительна, а расходы на ядерное оружие составляют немалую часть бюджета. "В этом и следующем году расходы на обычные вооруженные силы, как ожидается, будут сокращаться", – говорит Бен Барри (Ben Barry), отставной бригадный генерал, ныне работающий в Международном институте стратегических исследований (IISS) в Лондоне.

В результате, как сообщает осведомленный источник, за последние десять лет образовался дефицит в размере 24 миллиардов фунтов стерлингов (32 миллиарда долларов) между планами SDR и фактическим финансированием. В последние дни британские газеты сообщали о еще большем дефиците – 28 миллиардов фунтов стерлингов за четыре года. Программа по созданию нового истребителя, реализуемая Королевскими военно-воздушными силами совместно с Италией и Японией, вызывает определенные сложности в контексте проекта AUKUS – совместной разработки ударной подводной лодки с участием Америки и Австралии. "Я не вижу никаких признаков того, что уровень боеготовности, включая боеприпасы, запасы и медицинское обеспечение, значительно повысился", – говорит Барри.

Сокращение десантных возможностей, включая вывод из эксплуатации двух крупных десантных кораблей в прошлом году, ставит под сомнение способность Великобритании вернуть Фолклендские острова, если они снова будут захвачены Аргентиной, как это произошло в 1982 году, говорит Барри. Но более актуальным театром военных действий является Украина. Министр обороны Джон Хили (John Healey) заявил парламенту, что многонациональные силы (MFU), развернутые на Украине, будут проводить "оборонительные и сдерживающие операции" на суше, в воздухе и на море после прекращения огня. Великобритания и Франция создадут "военные центры", чтобы помочь Украине "восстановить" свои силы посредством обучения и планирования.

Газета The Times сообщила, что британский контингент составит менее 7 500 человек. Если Хили всерьез намерен противостоять России, ему необходима "тяжелая бригада", состоящая в основном из бронетехники. Наиболее вероятно, что это будет "легкая бригада", с большим количеством пехоты. Однако, учитывая, что такие бригады, как правило, заменяются каждые шесть месяцев, потребуется еще одна бригада в резерве, а затем, возможно, и третья. Генерал утверждает, что это выполнимо, но на пределе возможностей армии. "В настоящее время подразделения сильно недоукомплектованы", – отмечает он. Великобритания уже развернула в Эстонии боевую группу (около одной тысячи человек) и пообещала увеличить ее численность до бригады.

Деньги для создания любого британского экспедиционного корпуса можно было бы взять из трех миллиардов фунтов стерлингов, которые Великобритания ежегодно выделяет Украине. По словам Барри, более тревожным является то, что у армии очень мало артиллерии, большую часть которой она отдала Украине, или средств противовоздушной обороны. Он напоминает, что в 1990-х годах Великобритания отправила в Боснию "тяжелую бригаду" на шесть лет. В то время в ее армии было более 100 тысяч военнослужащих, что почти на 50% больше, чем в современных вооруженных силах.

На практике любая операция по усилению военной мощи будет зависеть от поддержки со стороны Америки. Это неудобно. Соединенные Штаты и Европа также вовлечены в один из самых серьезных конфликтов со времен Второй мировой войны, связанный с угрозами Вашингтона в адрес Гренландии. Прошлым летом в SDR отмечалось "изменение приоритетов Америки в области безопасности". По словам одного из авторов SDR, в британском правительстве наблюдалось "сильное сопротивление" более откровенным высказываниям из-за опасений негативной реакции со стороны Дональда Трампа. Однако сейчас эту проблему трудно игнорировать.

"Из всех вооруженных сил Европы именно мы чрезмерно зависимы от Америки", – говорит бывший высокопоставленный чиновник. Наибольшая зависимость наблюдается в ядерных силах, разведке и подводных лодках. "Основная проблема, лежащая в основе этого вопроса, заключается в том, что наши военные лидеры стремятся приобретать американское вооружение", – отмечает он. Многие эксперты в области обороны сейчас утверждают, что пора обдумать более радикальные варианты. "Вместо того чтобы паниковать из-за возможной угрозы того, что Соединенные Штаты могут отказаться от своих союзников, мы должны быть готовы к этому. Это обсуждение должно охватывать все аспекты: от культурных изменений до пересмотра способов обеспечения нашей устойчивости перед лицом непредсказуемой внешней политики", – заявляет Бен Уоллес (Ben Wallace), занимавший пост министра обороны с 2019 по 2023 год.

В течение многих десятилетий Британия будет тесно связана с Америкой во многих сферах. Ракета Trident D5 с ядерной боеголовкой, которую Великобритания использует совместно с Америкой, остается на вооружении до 2040-х годов. Королевские ВВС планируют эксплуатировать истребители F-35 до 2060-х годов. Снижение зависимости от Соединенных Штатов обойдется в десятки миллиардов фунтов стерлингов ежегодно, отмечает Мэтью Савилл (Matthew Savill), бывший сотрудник Министерства обороны, ныне работающий в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI). Он советует Великобритании вкладывать средства в развитие специализированных вспомогательных средств, таких как разведывательные и космические платформы. Это позволит стране действовать более автономно, без необходимости полагаться на помощь Америки.

А пока Великобритания плывет по течению. "Если расходы останутся на нынешнем уровне, то через три-пять лет ситуация не улучшится, – уверен Бэрронс. – Изменения будут незначительными".