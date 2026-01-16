Войти
НАТО начинает учения по защите от НАТО у берегов Гренландии (Die Welt, Германия)

Учения НАТО в Эстонии
Учения НАТО в Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

У берегов Гренландии начались беспрецедентные учения НАТО под названием "Северная шизофрения", пишет в сатирической колонке колумнист Welt. Цель этой тренировки проста и гениальна: защитить важнейший стратегический остров от самого страшного врага — сил самого альянса.

Жан Гнатциг (Jean Gnatzig)

Члены западного оборонного альянса вздохнули с облегчением: НАТО начало у берегов Гренландии крупные учения по защите от потенциально самого опасного в настоящее время врага.

Доверие — это хорошо, но предосторожность — лучше: под этим девизом НАТО сегодня начало крупномасштабные учения в Северном Ледовитом океане. "Важно, чтобы мы были как можно лучше подготовлены к военному конфликту с нашим потенциально самым страшным врагом на данный момент", — заявил верховный главнокомандующий западного оборонного альянса адмирал Алексей Гринкевич.

По словам Гринкевича, цель оборонительных учений "Северная шизофрения" — защитить принадлежащую Дании и входящую в НАТО Гренландию от нападения со стороны НАТО. Таким образом, альянс реагирует на усиливающиеся признаки возможной агрессии со стороны НАТО и ее главного члена против острова в Северной Атлантике.

НАТО готовится

С раннего утра военные подразделения НАТО в реалистичных условиях отрабатывают применение статьи 5 договора о коллективной безопасности, согласно которой нападение на одну из стран—членов альянса считается нападением на все 32 страны-члена. "Мы моделируем вполне вероятный случай, когда сначала Дания, а затем — после вмешательства НАТО — США объявят о применении статьи 5", — отметил Гринкевич в центре управления оборонными учениями, в то время как снайперы НАТО с оружием наперевес держали друг друга в напряжении.

По информации из военных кругов, до сих пор учения проходят весьма удовлетворительно. Так, например, в ходе морских учений "Дружественный огненный шторм" норвежский фрегат успешно потопил канадскую платформу снабжения, потому что она "как-то по-американски" выглядела. Генералы похвалили "успешное испытание асимметричной обороны альянса" и говорили о "совершенно новом подходе к коллективному самоуничтожению" с целью сбить врага с толку.

Опасность устранена?

Незадолго до того, как его взяли в плен и нейтрализовали в рамках учений, американский адмирал Гринкевич подвел промежуточные итоги и дал положительную оценку: хотя значительная часть флота НАТО была повреждена, треть систем связи уничтожена, а цепочка командования полностью нарушена, именно это и было целью. "Если в случае реальной угрозы мы сначала выведем из строя друг друга, ни у кого не останется возможности нанести ущерб", — с удовлетворением пояснил он.

Соответственно, в странах-членах НАТО сейчас царит облегчение. Если союзники будут и дальше так же эффективно саботировать друг друга, то, к счастью, от оборонного альянса больше не будет исходить никакой опасности.

