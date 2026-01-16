Применение западных танков Abrams и Leopard на Украине назвали провалом

Переданные Киеву танки Abrams, Challenger 2 и Leopard назвали одним из главных провалов западного оружия на Украине. О недостатках машин рассказали в публикации Life.ru.

Применение западной бронетехники описали словами «горят не хуже спичек». Машины иностранного производства, которые использовали в ходе провального контрнаступления Киева, регулярно поражали российскими дронами и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК).

«Танки, которые назывались лучшими из лучших и всегда возглавляли рейтинги, на деле вспыхивали не хуже старых советских сородичей. Впервые в истории были уничтожены Challenger 2, сгорели десятки Abrams, а немецкие "кошки" сами стали добычей российских дроноводов и операторов ПТРК», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что ситуацию не изменила даже доработка танков, которые на Украине оснащают динамической защитой «Контакт-1». При этом дополнительная защита увеличивает массу изначально тяжелых машин.

В ноябре американское издание The National Interest писало, что Киев не смог эффективно использовать западные танки, включая разрекламированные Leopard, из-за особенностей эксплуатации иностранной техники.