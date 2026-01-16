Войти
Lenta.ru

Применение Abrams и Leopard на Украине описали словами «горят не хуже спичек»

362
0
0
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters.

Применение западных танков Abrams и Leopard на Украине назвали провалом

Переданные Киеву танки Abrams, Challenger 2 и Leopard назвали одним из главных провалов западного оружия на Украине. О недостатках машин рассказали в публикации Life.ru.

Применение западной бронетехники описали словами «горят не хуже спичек». Машины иностранного производства, которые использовали в ходе провального контрнаступления Киева, регулярно поражали российскими дронами и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК).

«Танки, которые назывались лучшими из лучших и всегда возглавляли рейтинги, на деле вспыхивали не хуже старых советских сородичей. Впервые в истории были уничтожены Challenger 2, сгорели десятки Abrams, а немецкие "кошки" сами стали добычей российских дроноводов и операторов ПТРК», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что ситуацию не изменила даже доработка танков, которые на Украине оснащают динамической защитой «Контакт-1». При этом дополнительная защита увеличивает массу изначально тяжелых машин.

В ноябре американское издание The National Interest писало, что Киев не смог эффективно использовать западные танки, включая разрекламированные Leopard, из-за особенностей эксплуатации иностранной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Challenger 2
M1 Abrams
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 15:16
  • 13444
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.01 14:19
  • 2
Проблемы с выпуском Ту-214 привели к смене руководства в "Туполеве"
  • 16.01 09:23
  • 0
Соседей не выбирают, но…
  • 16.01 09:08
  • 0
Безопасность по-европейски
  • 16.01 06:59
  • 0
Комментарий к "«Бои будут затяжными и кровопролитными». Потеряют ли ВСУ Славянск и Краматорск?"
  • 15.01 23:40
  • 0
Комментарий к "Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО"
  • 15.01 22:08
  • 1
Китайская пресса раскрыла характеристики стратегической АПЛ нового поколения
  • 15.01 21:40
  • 0
Комментарий к "Китай превзошел Россию по числу атомных подлодок"
  • 15.01 19:19
  • 192
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 15.01 19:16
  • 0
Комментарий к "Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»"
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"