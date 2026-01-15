Раскол в ЕС из-за 90 миллиардов евро для Украины: Германия хочет покупать оружие у Трампа, Франция и Испания против (Público.es, Испания)

Público: в ЕС обозначился раскол по поводу закупки оружия для Киева

В Евросоюзе раскол по поводу того, как тратить кредит на закупку оружия для Украины, пишет Público. Франция считает, что он должен пойти исключительно на приобретение продукции европейских оружейников. Германия и ряд других стран хотят, чтобы часть средств была потрачена на американское вооружение.

Джерард Фагеда (Gerard Fageda)

Разногласия в Европейском союзе по военным вопросам, в первую очередь между Германией и Францией, становятся постоянными.

Берлин, возглавляющий блок стран Северной и Восточной Европы, привыкших к военному зонтику Пентагона, последовательно выступает за сохранение оборонных связей с Вашингтоном и не желает отказываться от этой взаимной зависимости.

Напротив, Франция, которую обычно поддерживают страны юга и запада Евросоюза, выступает за укрепление военной независимости Европы от США. Эта линия усилилась после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, не сильно заинтересованного в безопасности Европы, которую Америка обеспечивала союзникам после окончания Второй мировой войны.

На этот раз разногласия между двумя наиболее влиятельными государствами ЕС — Германией и Францией — возникли в связи с вопросом о том, как Украина может использовать 90 миллиардов евро, которые Европейский союз намерен выделить ей весной в виде кредитов. Группа стран во главе с Германией хочет, чтобы Киев мог использовать часть этих денег для покупки оружия, произведенного в США. Со своей стороны, Франция выступает за то, чтобы Украина тратила эти средства только на европейское оружие, поскольку это позволит усилить военную промышленность ЕС и укрепить его независимость в оборонной сфере от Вашингтона.

Испания поддерживает идею большей независимости от Вашингтона в текущем геополитическом контексте. Источники в аппарате правительства сообщили газете Público, что в кабинете министров хотели бы, чтобы Киев тратил средства от новых еврооблигаций только на европейское оружие. По словам источников в Министерстве иностранных дел, Европейского союза и международного сотрудничества, возглавляемом Хосе Мануэлем Альбаресом, "Испания всегда действовала последовательно и гибко на основе принципа приоритета интересов ЕС".

Первой страной, которая высказалась в поддержку того, чтобы Украина могла закупить больше американского оружия с помощью кредита ЕС, стали Нидерланды. В частности, в Гааге хотят, чтобы Украина могла потратить не менее 15 миллиардов евро на американское вооружение. Как сообщила во вторник газета Financial Times, Германия считает, что есть военные ресурсы, которые европейская промышленность не может предложить Украине, особенно в сфере противовоздушной обороны. Среди наиболее важных видов вооружения, которые приводит в качестве примера Берлин, — американские ракетные системы Patriot.

Несмотря на постоянные угрозы и унижения со стороны Трампа в адрес Европейского союза, позиция Франции не находит поддержки у Европейской комиссии, которую возглавляет консервативная немка Урсула фон дер Ляйен. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс не раз заявлял, что Украина должна иметь возможность приобретать американское вооружение и что на данный момент европейская промышленность не может удовлетворить все потребности Украины на фоне ее конфликта с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также выступил в защиту позиции группы стран во главе с Германией. "Сейчас не время действовать в одиночку, строить барьеры между нами, увеличивать расходы, усложнять производство и тормозить инновационные процессы. Напротив, мы должны еще активнее использовать наши сильные стороны", — заявил бывший премьер-министр Нидерландов, который находится в очень хороших отношениях с нынешним президентом США.

Фактически, Рютте и Трамп с помощью угроз добились результата, прямо противоположного целям Европейского союза по обретению военной независимости от Пентагона и подтолкнули союзников к продолжению закупок американского оружия. Одной из наиболее заметных программ в этом отношении является Список приоритетных требований Украины (PURL), к которой присоединился премьер-министр Испании Педро Санчес, несмотря на его критику плана перевооружения ЕС, продвигаемого президентом США. В целом, Трамп, который резко сократил помощь и поставки оружия Украине, благодаря этой программе добился того, что европейские союзники закупят американское оружие на сумму 4 миллиарда евро.

Раскол в ЕС

Уже не впервые в Европейском союзе наблюдаются разногласия по вопросу о том, следует ли прекратить закупки американского оружия или сохранить эти связи с США. Дискуссия разгорелась с новой силой после того, как Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен выдвинула план перевооружения, который предполагает привлечение в общей сложности около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Некоторые страны, такие как Франция, требуют, чтобы эти деньги, особенно кредиты ЕС на закупку оружия, были направлены на развитие промышленности Европейского союза и таких союзников, как Великобритания или Норвегия. Другие страны выступают за сотрудничество с американской промышленностью и подчеркивают, что важно как можно быстрее и эффективнее провести перевооружение и помочь Украине.

В этой дискуссии нельзя забывать о давлении со стороны президента США. Помимо того, что Трамп отказался от помощи Украине, что вынудило ЕС удвоить свои усилия, он хочет, чтобы европейские союзники увеличили закупки американского оружия. Таким образом, Трамп добился выгодной сделки, заставив европейские страны увеличить свои военные расходы до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Теперь президент США сможет и экономить на помощи Украине, и получать больше европейских денег для поддержки американской промышленности.