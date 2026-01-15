MWM: истребитель Су-35С стал лидером по числу пораженных боевых целей на Украине

Российский Су-35С установил рекорд по количеству уничтоженных целей на небесном театре военных действий, пишет MWM. Этот истребитель не имеет аналогов в отечественном воздушном флоте и пользуется большим спросом за рубежом. Украинским ВВС "посчастливилось" испытать на себе мощь этого самолета.

Российский государственный оборонный концерн "Ростех" сообщил, что Су-35С уничтожил больше целей в воздушном бою, чем любой другой тип истребителей в составе ВКС страны. В заявлении пресс-службы "Ростеха" подчеркивается, что Су-35 остается одним из самых активно используемых истребителей в продолжающейся специальной военной операции, снискав при этом высокую оценку пилотов благодаря высокоинтеллектуальной электронике, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны.

Разрабатывавшийся как глубоко модернизированная производная советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27, Су-35 делает особый акцент на расширенных возможностях воздушного боя, в отличие от значительно более дешевого и более сбалансированного Су-30СМ2, а также от гораздо более тяжелого и дальнобойного истребителя-бомбардировщика Су-34, оптимизированного для ударных операций. Соответственно, он постоянно используется на театре военных действий в воздушных боях против широкого спектра целей.

Хотя Су-35 по своим возможностям воздушного боя превосходит российские аналоги четвертого поколения, находящиеся в производстве, он значительно уступает как более совершенному истребителю пятого поколения Су-57, так и перехватчику МиГ-31, который больше не выпускается. Оба самолета оснащены значительно более мощными датчиками, чем Су-35, при этом МиГ-31 также обладает гораздо большей грузоподъемностью и способен поражать цели с гораздо большего расстояния благодаря значительно более высокой скорости и высоте полета.

Но даже при всех своих ограничениях в бою Су-35 записал на свой счет больше всего пораженных целей из-за гораздо большего флота самолетов на театре военных действий, а также из-за серьезных задержек с выпуском Су-57 (по оценкам, на службе ВКС России находится лишь один полностью укомплектованный полк). Между тем, перехватчики МиГ-31 "зарезервированы" для обороны Арктики, и их парк гораздо скромнее из-за гораздо более высоких эксплуатационных расходов.

В начале января летчик-истребитель F-16 ВВС Украины особо упомянул действия Су-35, назвав их основным фактором, препятствующим действиям подразделений F-16 в соответствии с доктриной НАТО. В результате украинским летчикам пришлось переключиться на полеты на малой высоте ради маскирующих свойств местности и использования наземных помех, чтобы избежать встреч с более совершенным российским самолетом.

Ранее, в ноябре 2024 года, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что недавно поставленные на Украину западные истребители F-16 (США) и Mirage 2000 (Франция) вынуждены действовать исключительно на малых высотах и в воздушном пространстве далеко за линией фронта во избежание перехвата Су-35. Источники в ВВС Украины неоднократно предупреждали, что новые истребители F-16 и Mirage 2000, поставленные западными странами, совершенно не соответствуют возможностям Су-35.

В конце июля было подтверждено, что Су-35 был оснащен ракетой класса "воздух-воздух" Р-77М, которая круто изменила его возможности воздушного боя без визуального контакта с целью, — прежде по этому параметру он значительно отставал от современных китайских и американских истребителей. За два месяца до этого, в мае, генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подтвердил, что ведутся работы по наращиванию производства самолета, что отражает как ширящийся спрос со стороны ВКС России, так и значительный экспортный интерес.

Увеличение экспорта Су-35 считается основным фактором, позволившим России остановить и обратить вспять значительное сокращение военного экспорта, начавшееся в 2022 году. Прошлый 2025 год стал поворотным моментом для программы, ранее не добившейся громких успехов на зарубежных рынках. Ожидается, что после поставок в Алжир в начале 2025 года в 2026 году истребители начнут получать Иран и Эфиопия.