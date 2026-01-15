BZ: Писториус и Каллас договорились продолжать финансовую помощь Украине

На встрече в Берлине Каллас и Писториус пришли к согласию о необходимости продолжать военную "помощь" Украине в ее конфликте с Россией, пишет BZ. Однако не все в Брюсселе так единодушны: боевые действия не утихают — кажется, указывают многие, пора прислушаться к Москве..

Франц Бекки (Franz Becchi)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам встретилась в Берлине с министром обороны. Итог: Украина по-прежнему получает миллиардную помощь, в то время как конфликт продолжается с неослабевающей силой.

Перед зданием министерства обороны Германии в Берлине можно поскользнуться. Незадолго до приема министром обороны Борисом Писториусом (СДПГ) во вторник верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас тротуар там посыпали щебнем. Впрочем, для Каллас ситуация становится скользкой и в политическом плане.

Из событий в Берлине в этот холодный январский день вновь ясно следует: внешняя политика и военные идут рука об руку, по крайней мере в Германии и в Европейском союзе. На совместной пресс-конференции Писториус и Каллас выступили в унисон — они называли друг друга по именам "Борис" и "Кая", пообещали Украине дальнейшую поддержку и определили будущее Старого Света: перевооружение будет продолжаться без помех.

ЕС и Берлин "не бросят" Киев

"Берлин не бросит Киев", — заявил Писториус в Бендлер-блоке. Только в 2026 году Германия предоставит Украине 11,5 миллиарда евро. В частности, эти средства будут направлены на укрепление противовоздушной обороны страны. "Россия продолжает наносить массированные воздушные удары по Украине, причем каждую ночь", — сказал министр обороны. В морозную зиму Путин "сознательно" целится на энергетическую инфраструктуру страны и "терроризирует" украинское гражданское общество (Россия наносит удары исключительно по военным и околовоенным объектам — прим. ИноСМИ). Чтобы противостоять этому, необходимы дополнительные финансовые средства.

"В 2026 году Украина потребует от своих партнеров около 60 миллиардов долларов США, чтобы иметь возможность защищаться", — заявил Писториус. Он приветствовал соглашение Европейского совета, принятое в декабре, о выделении 90 миллиардов евро странами-членами ЕС на ближайшие два года. Каллас поблагодарила Писториуса за его усилия. Германия, по ее словам, является важнейшим финансовым спонсором Украины в Европе.

Однако, несмотря на то, что миллиарды продолжают поступать, ситуация в зоне боевых действий ухудшается. "Борис" и "Кая" не видят скорого окончания конфликта. "Перемирия не предвидится, — сказал министр обороны, — и все по одной причине: потому что Владимир Путин не хочет мира" (Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам при условии соблюдения ее требований — прим. ИноСМИ). Тем не менее, Германия готовится к моменту, когда перемирие может стать реальностью. Цель — "надежная" и "долгосрочная" гарантия. Затем Каллас объявила о 20-м пакете санкций ЕС против России.

Гренландия также была частью переговоров между "Борисом" и "Каей". В своем выступлении Писториус не упомянул о стремлении президента США Дональда Трампа поставить страну под контроль США. Ранее Трамп в интервью New York Times заявил, что он не руководствуется международным правом.

"Мы осознаем, что геополитические амбиции и влияние России не ограничиваются только Украиной или восточным флангом НАТО", — сказал Писториус. Россия уже провела ремилитаризацию Арктики. Члены НАТО должны взять на себя ответственность и за Арктику, и за Гренландию. По словам Писториуса, эта территория считается "частью НАТО", и защита этого региона является "общей задачей союзников по НАТО".

По мнению министра обороны, одним из возможных вариантов может быть совместная миссия под названием "Арктический страж", которая должна обеспечить более интенсивный мониторинг региона. Под эгидой "Балтийского стража" страны НАТО уже с начала прошлого года осуществляют наблюдение за регионом Балтийского моря.

На вопрос англоязычной журналистки о том, что будут делать ЕС и Германия, если идеи Трампа по Гренландии будут реализованы, Каллас ответила: "Я думаю, что обсуждать это публично было бы неправильно". "Единственное, что мы можем сказать, это то, что это будет действительно уникальная ситуация в истории НАТО", — пояснил Писториус. Страны-члены альянса будут "готовиться" и "обсуждать" альтернативы, но не будут "обсуждать это публично".

Что касается ситуации в Иране, Каллас высказалась довольно сдержанно. Она подчеркнула, что пока нельзя сказать, как будет развиваться ситуация. "Мы обсуждаем введение дополнительных санкций", — сказала Каллас.

Писториус сказал, что ему нечего добавить. "Если моя информация верна, иранцы не хотят смены режима, продвигаемой внешними силами", — заявил он. Все знают, что это может стать причиной последующих проблем. "Но мяч не на нашей стороне" — сказал Писториус.

Затем Каллас встретилась с федеральным министром развития Алабали-Радован, а позже — с председателем комитета по иностранным делам Армином Лашетом. Но в то время как в Берлине для Каллас расстилают красный ковер, внешнеполитический представитель ЕС теряет все больше важных партнеров. Так, госсекретарь США Марко Рубио уже несколько раз отказывался вести с ней двусторонние переговоры.

В декабре США обнародовали свою новую стратегию безопасности, в которой резко критиковали роль ЕС. В ней США подтвердили свою приоритетную задачу — как можно скорее положить конец конфликту на Украине, — но Европа, по их мнению, затрудняет ее выполнение. "Администрация Трампа расходится во мнениях с представителями европейских правительств, которые действуют в условиях нестабильных правительств меньшинства с нереалистичными ожиданиями от войны и при этом часто игнорируют основные демократические принципы, чтобы подавить оппозицию. Подавляющее большинство европейцев хотят мира, но это желание не находит отражения в политике", — говорится в документе.

Словакия требует отставки Каи Каллас

Франция и Италия, напротив, открыты для прямых переговоров с Россией. В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила на прошлой неделе: "Я думаю, что Макрон прав. Пришло время, чтобы Европа тоже начала переговоры с Россией, потому что переговоры только с одной из сторон, скорее всего, не приведут к результату".

Теперь в Европе даже требуют отставки Каллас. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в субботнем интервью телеканалу TA-3, что верховный представитель ЕС по иностранным делам должна уйти в отставку. "Мы должны заменить г-жу Каллас", — подчеркнул он, резко раскритиковав ее внешнюю политику. По его мнению, под ее руководством значительно снизилась способность ЕС эффективно реагировать на актуальные вызовы и выработать согласованную позицию по международным вопросам. "ЕС сейчас переживает беспрецедентный кризис", — сказал Фицо.

В этом сценарии "Борис" и "Кая" действуют уверенно и решительно, но вопрос о том, насколько действительно единодушно настроено руководство за пределами Бендлер-блока, остается весьма спорным.