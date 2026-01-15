На Филиппины направился первый построенный в Южной Корее патрульный корабль "Раджа Сулейман"

Во вторник, 13 января, первый патрульный корабль типа OPV, построенный южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) для Филиппин, покинул верфь в Ульсане и направился к будущему месту базирования. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на собственные источники.

Филиппины заказали у Южной Кореи в 2022 году шесть патрульных корабль типа OPV. Головной корабль назвали в честь национального героя Раджи Сулеймана, который защищал Манилу от иностранных захватчиков в XVI веке. Корабль спустили на воду в июне 2025 году. Предполагается, что остальные пять кораблей передадут Маниле к 2028 году.

Патрульный корабль "Раджа Сулейман", Филиппины Philippines Defense Discussions

В декабре 2025 года Минобороны Филиппин подписало контракт с компанией HHI на сумму 34 млрд песо (585 млн долларов) на приобретение двух новых фрегатов. Это соглашение пополнило растущий список оборонных сделок с южнокорейской судостроительной компанией. За последние пять лет HHI поставила Маниле четыре фрегата (по две единицы классов "Хосе Рисаль" и "Мигель Мальвар"). После завершения текущих проектов компания построит для ВМС Филиппин в общей сложности 12 боевых кораблей.

Филиппины намерены выделить около 2 трлн песо (приблизительно 35 млрд долларов) в течение следующего десятилетия на укрепление своего военного потенциала на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море.

"Раджа Сулейман" – это современный патрульный корабль водоизмещением 2400 тонн. Длина корпуса – 94 метра, ширина – 14 метров. Крейсерская скорость составляет 15 узлов, дальность плавания – 5500 морских миль. Вооружение включает 76-мм главное орудие и 30-мм арткомплекс. Корабль оснащен системой запуска ложных целей, поисковым радаром и электронно-оптическими системами слежения.

Как отмечает Naval News, Hyundai Heavy Industries продвигается на мировой рынок морской обороны. На выставке MADEX 2025, которая прошла в Пусане в мае прошлого года, компания впервые представила свой новый 6500-тонный экспортный фрегат для операций в открытом море и подписала меморандум о стратегическом партнерстве с ВМС Португалии.