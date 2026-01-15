Войти
Flotprom

На Филиппины направился первый построенный в Южной Корее патрульный корабль "Раджа Сулейман"

361
0
0

Во вторник, 13 января, первый патрульный корабль типа OPV, построенный южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries (HHI) для Филиппин, покинул верфь в Ульсане и направился к будущему месту базирования. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на собственные источники.

Филиппины заказали у Южной Кореи в 2022 году шесть патрульных корабль типа OPV. Головной корабль назвали в честь национального героя Раджи Сулеймана, который защищал Манилу от иностранных захватчиков в XVI веке. Корабль спустили на воду в июне 2025 году. Предполагается, что остальные пять кораблей передадут Маниле к 2028 году.

Патрульный корабль "Раджа Сулейман", Филиппины

Philippines Defense Discussions


В декабре 2025 года Минобороны Филиппин подписало контракт с компанией HHI на сумму 34 млрд песо (585 млн долларов) на приобретение двух новых фрегатов. Это соглашение пополнило растущий список оборонных сделок с южнокорейской судостроительной компанией. За последние пять лет HHI поставила Маниле четыре фрегата (по две единицы классов "Хосе Рисаль" и "Мигель Мальвар"). После завершения текущих проектов компания построит для ВМС Филиппин в общей сложности 12 боевых кораблей.

Филиппины намерены выделить около 2 трлн песо (приблизительно 35 млрд долларов) в течение следующего десятилетия на укрепление своего военного потенциала на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море.

"Раджа Сулейман" – это современный патрульный корабль водоизмещением 2400 тонн. Длина корпуса – 94 метра, ширина – 14 метров. Крейсерская скорость составляет 15 узлов, дальность плавания – 5500 морских миль. Вооружение включает 76-мм главное орудие и 30-мм арткомплекс. Корабль оснащен системой запуска ложных целей, поисковым радаром и электронно-оптическими системами слежения.

Как отмечает Naval News, Hyundai Heavy Industries продвигается на мировой рынок морской обороны. На выставке MADEX 2025, которая прошла в Пусане в мае прошлого года, компания впервые представила свой новый 6500-тонный экспортный фрегат для операций в открытом море и подписала меморандум о стратегическом партнерстве с ВМС Португалии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Португалия
Филиппины
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.01 15:33
  • 13416
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.01 15:12
  • 2
В чем сила
  • 15.01 12:05
  • 10
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 15.01 06:37
  • 0
Комментарий к "«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего"
  • 15.01 05:11
  • 2
На Зеленодольском заводе модернизировали производственные мощности
  • 15.01 03:40
  • 0
Комментарий к "Новая гиперзвуковая ракета Х-99 вдребезги разнесет любой украинский объект"
  • 15.01 02:39
  • 0
О дальних ЗУР ПВО и ПРО
  • 15.01 01:37
  • 1
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
  • 15.01 00:55
  • 0
Комментарий к "Шмыгаль заявил, что союзники передали Украине 23 системы ПВО в 2025 году"
  • 14.01 21:26
  • 1
МИД Индии: оборонные закупки определяются интересами страны, а не идеологией
  • 14.01 20:26
  • 0
Комментарий к сообшениям от использовании С-300(В) в ходе СВО
  • 14.01 19:01
  • 48
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 16:26
  • 1
Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
  • 14.01 16:20
  • 8
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне