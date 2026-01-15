Источник изображения: topwar.ru

Американский политолог Гилберт Доктороу считает, что история с ударом «Орешником» получила для Киева неожиданный и, мягко говоря, не самый выгодный поворот. По его словам, реакция украинского руководства на применение новой ракеты сыграла на руку Москве.

Доктороу отмечает, что сам удар должен был стать серьезным сигналом, но окончательно эффект закрепили заявления главы украинского МИД. Попытка надавить на Европу в духе «посмотрите, это уже у ваших границ, срочно надо что-то делать» привела к обратному результату.

Фактически, считает эксперт, Киев сам нарисовал для европейцев крайне наглядную и пугающую картину. Русские применяют гиперзвуковую ракету, и, если добавить к ее скорости еще пару миль в минуту – она может оказаться уже в Берлине. Такой аргумент, по мнению Доктороу, сработал безотказно, но не так, как рассчитывали в Киеве.

Политолог отметил действия министра иностранных дел Украины:

Он проделал прекрасную работу для русских, запугав европейцев до смерти.

Вместо того чтобы вдохновить ЕС на активные действия, украинская дипломатия лишь усилила страх перед прямым столкновением с Россией.

И если в Киеве рассчитывали, что «Орешник» станет поводом для новой волны поддержки, то, судя по реакции, он скорее стал для европейских столиц напоминанием о том, насколько близко война подошла к их собственным границам.