ЦАМТО

Пентагон инвестирует миллиард долларов в разработку ракетных двигателей

Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: Andrew Harnik/AP

ЦАМТО, 14 января. Пентагон объявил о намерении инвестировать 1 млрд. долл. в расширение производства твердотопливных ракетных двигателей в стране.

"Министерство войны, в партнерстве с L3Harris Technologies, сегодня (13 января) объявило о подписании письма о намерениях, в котором изложены согласованные инвестиционные условия ... для расширения производственных мощностей твердотопливных ракетных двигателей в США... Пентагон инвестирует в конвертируемые привилегированные акции на сумму 1 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" заявление ведомства.

Более того, по условиям сделки, Missile Solutions, ракетное подразделение L3Harris, станет отдельной компанией, которая выйдет на рынок во второй половине 2026 года.

"Условия соглашения расширяют местную цепочку поставок твердотопливных ракетных двигателей, обеспечивая первоначальные инвестиции и стабильность, необходимые для увеличения производства, модернизации производственных мощностей и повышения устойчивости промышленности", – заявили в Пентагоне.

