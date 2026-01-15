Источник изображения: Фото: Rheinmetall

Современные западные образцы боевой техники, вроде танков Leopard 2, попав в формирования киевского режима, стали нести ощутимые потери практически сразу, едва их отправили на передовую. Часть боевых машин попала в российские войска в виде трофеев.

Та же участь ожидает и новейшие германские боевые машины пехоты KF41 Lynx, об отправке которых сообщает группа Rheinmetall - производитель данных БМП. Пока вэсэушники получат всего лишь 5 единиц (ранее доставлена одна для изучения), но не исключено, что будут и дополнительные поставки.

Правда, многие эксперты сомневаются, что такая техника доберется до фронта. Немцы хотят продать большие партии Италии, США и другим государствам. Но если один из экземпляров будет захвачен нашими бойцами, и многотонную "кошку" испытают на наших полигонах, все узнают о ее недостатках. Надо думать, что интерес к БМП сильно убавится.

Поэтому, скорее всего, KF41 отправят в тыл, чтобы показывать в пафосных репортажах, которые теперь часто появляются в социальных сетях.

Роман Катков