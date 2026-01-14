Войти
У России впервые появилась ракета наземного базирования для гиперзвуковых ударов по материковой части США (Military Watch Magazine, США)

РК Орешник заступил на боевое дежурство
РК Орешник заступил на боевое дежурство.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

MWM: радиус поражения российского "Орешника" позволяет ударить по Вашингтону

"Орешник" стал первой баллистической ракетой средней дальности, которую использовали в Европе за последние 50 лет, пишет MWM. По оценкам экспертов, его радиус поражения позволяет наносить удары в том числе по материковой части США. С этим оружием российские инженеры опередили своих американских коллег на много лет, подчеркивает автор статьи.

После принятия на вооружение российской системы "Орешник" в декабре 2025 года оценки ее возможностей в западном мире посыпались градом. Это первая баллистическая ракета средней дальности в Европе с 1980-х годов. Ракета дважды проходила боевые испытания на украинском театре военных действий: первый раз в конце 2024 года, когда мир узнал о ее разработке, и второй раз 8 января 2026 года, когда в ходе решительной демонстрации силы были поражены цели во Львовской области близ западных рубежей Украины.

По свежим западным оценкам дальность действия ракеты составляет порядка 5 500 километров (ранее назывался более скромный радиус поражения в 4 000 километров), что будет иметь далеко идущие стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО.

Благодаря радиусу поражения в 5 500 километров при запуске из заполярных регионов России, где идет стремительная милитаризация, "Орешник" сможет поражать цели в Вашингтоне, округ Колумбия, Чикаго и других крупных городах континентальной части США — что потенциально может способствовать стратегическому сдерживанию США. Такая дальность полета обеспечивает России возможность первого удара обычными боеголовками по целям на материковой части США — поскольку "Орешник" может быть и в неядерном исполнении, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет дальности, которые оснащаются лишь стратегическими ядерными боеголовками.

США ранее стремились обзавестись возможностью поражать цели на территории России обычными баллистическими ракетами в рамках программы Мгновенного глобального удара, однако программа "Орешник" опередила американское начинание на долгие годы.

Ранее у Вооруженных сил России имелись лишь крайне скудные возможности тактического неядерного удара по материковой части Америки — в первую очередь крылатыми ракетами с атомных подводных лодок, таких как "Ясень-М", и стратегических бомбардировщиков, таких как Ту-95МСМ и Ту-160М. Однако эти дозвуковые ракеты относительно просто перехватить, тогда как гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", впервые поступившая на дежурство на подводных лодках в 2025 году, приспособлена скорее для поражения кораблей, чем наземных целей.

Каждый "Орешник" несет шесть гиперзвуковых планирующих блоков, которые могут маневрировать и менять вектор приближения к цели — что в сочетании с экстремальными скоростями крайне затрудняет их перехват.

Развертывание гиперзвуковой неядерной ракеты, которая может поразить до шести целей на материковой части Америки одновременно, — важная веха для стратегического баланса сил. Это повышает степень взаимной уязвимости и препятствует значительному наращиванию американского военного потенциала у границ России. Основными потенциальными целями могут стать аэродромы, где размещаются дорогостоящие самолеты, в частности авиабаза Уайтмен в штате Миссури, где базируются стратегические бомбардировщики B-2, и крупные объекты ВПК, включая линию по производству F-35 в Форт-Уэрте, штат Техас.

Законодатели в прошлом поднимали вопрос о перспективе экспорта "Орешника". Кроме того, сохраняется значительная вероятность дополнительных инвестиций в разработку средств тактического удара по целям на материковой части Америки.

