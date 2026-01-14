У России впервые появилась ракета наземного базирования для гиперзвуковых ударов по материковой части США (Military Watch Magazine, США)

MWM: радиус поражения российского "Орешника" позволяет ударить по Вашингтону

"Орешник" стал первой баллистической ракетой средней дальности, которую использовали в Европе за последние 50 лет, пишет MWM. По оценкам экспертов, его радиус поражения позволяет наносить удары в том числе по материковой части США. С этим оружием российские инженеры опередили своих американских коллег на много лет, подчеркивает автор статьи.

После принятия на вооружение российской системы "Орешник" в декабре 2025 года оценки ее возможностей в западном мире посыпались градом. Это первая баллистическая ракета средней дальности в Европе с 1980-х годов. Ракета дважды проходила боевые испытания на украинском театре военных действий: первый раз в конце 2024 года, когда мир узнал о ее разработке, и второй раз 8 января 2026 года, когда в ходе решительной демонстрации силы были поражены цели во Львовской области близ западных рубежей Украины.

По свежим западным оценкам дальность действия ракеты составляет порядка 5 500 километров (ранее назывался более скромный радиус поражения в 4 000 километров), что будет иметь далеко идущие стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО.

Благодаря радиусу поражения в 5 500 километров при запуске из заполярных регионов России, где идет стремительная милитаризация, "Орешник" сможет поражать цели в Вашингтоне, округ Колумбия, Чикаго и других крупных городах континентальной части США — что потенциально может способствовать стратегическому сдерживанию США. Такая дальность полета обеспечивает России возможность первого удара обычными боеголовками по целям на материковой части США — поскольку "Орешник" может быть и в неядерном исполнении, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет дальности, которые оснащаются лишь стратегическими ядерными боеголовками.

США ранее стремились обзавестись возможностью поражать цели на территории России обычными баллистическими ракетами в рамках программы Мгновенного глобального удара, однако программа "Орешник" опередила американское начинание на долгие годы.

Ранее у Вооруженных сил России имелись лишь крайне скудные возможности тактического неядерного удара по материковой части Америки — в первую очередь крылатыми ракетами с атомных подводных лодок, таких как "Ясень-М", и стратегических бомбардировщиков, таких как Ту-95МСМ и Ту-160М. Однако эти дозвуковые ракеты относительно просто перехватить, тогда как гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", впервые поступившая на дежурство на подводных лодках в 2025 году, приспособлена скорее для поражения кораблей, чем наземных целей.

Каждый "Орешник" несет шесть гиперзвуковых планирующих блоков, которые могут маневрировать и менять вектор приближения к цели — что в сочетании с экстремальными скоростями крайне затрудняет их перехват.

Развертывание гиперзвуковой неядерной ракеты, которая может поразить до шести целей на материковой части Америки одновременно, — важная веха для стратегического баланса сил. Это повышает степень взаимной уязвимости и препятствует значительному наращиванию американского военного потенциала у границ России. Основными потенциальными целями могут стать аэродромы, где размещаются дорогостоящие самолеты, в частности авиабаза Уайтмен в штате Миссури, где базируются стратегические бомбардировщики B-2, и крупные объекты ВПК, включая линию по производству F-35 в Форт-Уэрте, штат Техас.

Законодатели в прошлом поднимали вопрос о перспективе экспорта "Орешника". Кроме того, сохраняется значительная вероятность дополнительных инвестиций в разработку средств тактического удара по целям на материковой части Америки.