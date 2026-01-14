Послевоенный миропорядок рушится под тяжестью новых американских амбиций (The Jerusalem Post, Израиль)

JP: агрессивный действия США ведут к разрушению мирового порядка

Сложившийся после Второй мировой войны миропорядок рушится, его руины уже видны невооруженным глазом, пишет The Jerusalem Post. И масло в огонь разрушения щедро подливает некогда главный бенефициар старой системы, который внезапно почуял угрозу своему положению.

Сьюзан Хэттис Ролеф (Susan Hattis Rolef)

Сложившийся после Второй мировой войны международный порядок разрушается, поскольку США, Россия и Китай оспаривают глобальные правила и бросают вызов международным институтам.

С 1965 по 1975 годы я преподавала международные отношения в Еврейском университете. Библией международных отношений в то время была книга Ганса Моргентау "Политические отношения между нациями", опубликованная в 1949 году. Послевоенный мировой порядок, страстным архитектором и одним из главных лидеров которого были Соединенные Штаты, находился на пике.

В центре этого нового миропорядка стояла Организация Объединенных Наций, расположившаяся в Нью-Йорке. Эта система была призвана содействовать миру во всем мире и международному сотрудничеству. ООН объединяла множество многосторонних институтов, занимавшихся решением самых разных задач, включая международное сотрудничество, урегулирование конфликтов и международное правосудие.

Военный альянс НАТО был создан под руководством США в 1949 году для защиты западных демократий от коммунистической угрозы (то есть от Советского Союза) и являлся одним из элементов этой системы. После распада Советского Союза в 1990 году (СССР прекратил свое существование в декабре 1991 года — прим. ИноСМИ) многие обретшие свободу восточноевропейские страны вступили в НАТО и ЕС, который стал еще одним столпом этой системы.

Если понаблюдать за нынешним мировым порядком (или беспорядком), нельзя не прийти к выводу, что предыдущий миропорядок, который я с удовольствием преподавала полвека назад, быстро разваливается, хотя его руины все еще весьма заметны.

В конце 2021 года Институт изучения проблем национальной безопасности при Тель-Авивском университете опубликовал работу на тему международных вызовов, с которыми предстояло столкнуться израильскому руководству в наступающем 2022 году.

Результаты пандемии COVID-19 были названы главной проблемой, вызывающей всеобщую обеспокоенность.

Джо Байден заканчивал первый год своего президентского срока и неплохо контролировал ситуацию. В Израиле Биньямин Нетаньяху возглавлял оппозицию и утверждал (так же, как и Дональд Трамп в 2020 году), что его обманом лишили власти. А Нафтали Беннет был премьер-министром многообещающего правительства перемен. Россия еще не начала свою военную операцию на Украине.

Никто даже представить себе не мог, что случившееся с Израилем 7 октября 2023 года из-за действий ХАМАС вообще будет возможно.

Спустя четыре года после публикации доклада Института изучения проблем национальной безопасности реальность кажется перевернутой вверх дном. Самое удивительное в произошедшем (и все еще происходящем) — это то, что глава государства, которое создало международный порядок после Второй мировой войны, является одним из главных авторов этих потрясений. Я веду речь о президенте США Дональде Трампе.

За первый год своего второго президентского срока Трамп подорвал принципы свободной торговли Всемирной торговой организации. Он почти полностью избавился от программы внешней помощи США, которая содействовала экономическому развитию и демократии в развивающихся странах, выделяя им огромные средства.

Он постоянно обливает грязью Европу за то, что она якобы не может отстоять свою собственную безопасность, экономическую стабильность и культуру. Дело дошло до того, что Трамп поставил под сомнение будущее НАТО и стойкость ЕС. Он активно поддерживает американские отрасли, работающие на ископаемом топливе, одновременно выступая против международных действий по борьбе с глобальным потеплением.

Решение Трампа похитить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезти его в США, чтобы отдать под суд за контрабанду кокаина и партнерство с "картелями, названными террористическими группировками", является еще одним деструктивным шагом. США под руководством Трампа в данном случае грубо нарушили нормы международного права, даже если Мадуро будет признан виновным по всем пунктам.

Да, с учетом того, как функционировала старая международная система, было бы невозможно положить конец президентству Мадуро какими-то другими средствами, а не теми, которые использовал Трамп. Давайте не будем забывать, что Мадуро остался у власти после последних президентских выборов в Венесуэле, состоявшихся в июле 2024 года и омраченных нарушениями. По словам международных наблюдателей, на выборах победил соперник Мадуро Эдмундо Гонсалес, которого лишили возможности воспользоваться плодами своей победы. Мадуро также обвиняется в коррупции и разрушении венесуэльской экономики.

Тем не менее Трамп не может заявить о своей полной невиновности в данном случае, поскольку экономические интересы и соображения, как государственные, так и частные, главным образом касающиеся нефтяного богатства Венесуэлы, также сыграли свою роль в принятых им решениях.

Трамп может предпринять действия по захвату Гренландии

Теперь возникают опасения, что Трамп попытается хитростью и различными уловками взять под свой контроль и другие территории, такие как Гренландия. Выступая в прошлую пятницу на пресс-конференции, Трамп заявил: "Мы собираемся кое-что сделать с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, то Россия или Китай захватят Гренландию, и тогда Россия или Китай станут нашим соседом".

Президент неоднократно намекал, что он хочет взять Гренландию под свой контроль, хотя она является автономной территорией под властью Дании. Он намерен сделать это либо за деньги, либо с применением силы. Трамп продолжает утверждать, что Гренландия — это вопрос национальной безопасности. Он делает все это вопреки яростному противодействию самой Гренландии, Дании и различных европейских государств, не имеющих к острову непосредственного отношения.

Население Гренландии составляет менее 60 000 человек, а площадь острова равна 2 166 000 квадратных километров (примерно в сто раз больше территории Израиля), он богат полезными ископаемыми.

Если бы только Трамп вел себя столь скверно и необузданно, сознательно игнорируя сохраняющиеся до сих пор институты, традиции и законы — это было бы еще ничего. Но мы также ведем речь о президенте России Владимире Путине и китайском председателе Си Цзиньпине, которые никогда не были большими поклонниками послевоенной системы и внесенных ею изменений. (Россия неоднократно на всех уровнях призывала к соблюдению норм международного законодательства и уличала Запад в нарушении этих норм — прим. ИноСМИ).

Россия и Китай были основными учредителями Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), созданной в 2001 году. Помимо Китая и России ее членами являются Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

На недавнем саммите ШОС в Тяньцзине обсуждались текущие тенденции в мировой экономике и дальнейшие пути укрепления экономической деятельности ШОС, а также совершенствование практического сотрудничества между ее членами. Спустя два дня после саммита ШОС Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Большое беспокойство вызывает то, что ЕС, зная о происходящем, не выдвигает никаких конструктивных предложений, хотя многочисленные события последнего времени создают прямую угрозу как минимум некоторым из его членов со стороны России и США.

Что касается Израиля, то Нетаньяху вряд ли станет ссориться с Трампом из-за его методов работы, если тот будет поддерживать Израиль в его нынешних передрягах, связанных с Ираном, сектором Газа и Ливаном. Некоторые чиновники из коалиции Нетаньяху на самом деле выступают за выход Израиля из Всемирной организации здравоохранения и призывают игнорировать изменения климата в мире. Увы.

Сьюзан Хэттис Ролеф пишет публицистические статьи и научные работы, а также является автором нескольких книг по международным отношениям, сионизму, израильской политике и парламентаризму. В 1994-2010 годах работала в библиотеке Кнессета и в научно-исследовательском и информационном центре Кнессета.