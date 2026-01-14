Полянский: на Западе знают, что их войска на Украине станут законной целью РФ

Постпред России при ОБСЕ отметил, что для Москвы неприемлемо наличие вооруженных сил НАТО на украинской территории

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Западные страны, желающие отправить войска на Украину, прекрасно знают, что при подобном сценарии их военные станут законной целью Вооруженных сил РФ. Об этом заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия-24".

"Они знают прекрасно, что мы предупреждали, что для нас это неприемлемо. Они знают прекрасно, что наличие вооруженных сил НАТО и западных вооруженных сил на территории Украины мы не примем. И мы уже неоднократно говорили на разных уровнях, что они станут законными целями для наших вооруженных сил", - отметил он.

6 января в Париже прошла встреча так называемой коалиции желающих. Во время саммита представители европейских стран приняли декларацию по гарантиям безопасности для Украины. По словам премьера Польши Дональда Туска, конкретные обязательства стран в документ не вошли. Как отметил британский премьер Кир Стармер, Соединенное Королевство и Франция намерены создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники. Лондон также будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта, добавил Стармер.