Аппаратура РКС передала на Землю свыше двух терабайтов информации за шесть лет

Источник изображения: http://spacecorp.ru/

С помощью радиокомплекса астрофизики провели более 1 500 сеансов связи

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Радиокомплекс холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) передал на Землю более двух терабайтов информации за шесть лет работы, сообщили в Роскосмосе.

"Более двух терабайтов информации передала на Землю аппаратура холдинга РКС за шесть лет работы. Радиокомплекс предприятия Роскосмоса - холдинга РКС - установлен на астрофизическая лаборатория "Спектр-РГ". Она находится в точке Лагранжа L2 - на расстоянии 1,5 млн км от Земли, в зоне, куда ранее не запускался ни один отечественный аппарат", - говорится в сообщении.

Как отметили в госкорпорации, радиокомлекс необходим для управления космическим аппаратом "Спектр-РГ", проведения сеансов связи и траекторных измерений, передачи на Землю телеметрической информации о состоянии бортовых, целевых систем, а также получения данных, собранных комплексом научной аппаратуры.

"С помощью радиокомплекса астрофизики провели более 1 500 сеансов связи, семь раз детально просканировали небо и составили подробную карту Вселенной", - добавили там. 

