Глава британского генштаба: на оборонные планы не хватит денег (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: у Британии нет денег на реализацию ее оборонных планов

Лондон постоянно призывает Запад готовиться к полномасштабному конфликту с Россией, но при этом сама Британия не в состоянии нарастить военные расходы, пишет The Telegraph. Более того — в бюджете ее министерства обороны зияет огромная "черная дыра".

Том Коттерилл (Tom Cotterill)

Предупреждение сэра Ричарда Найтона прозвучало на фоне рассуждений о “черной дыре” в бюджете министерства обороны в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов.

У Лондона нет денег на реализацию своих далеко идущих военных планов, признал глава британского генштаба.

Предупреждение главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона прозвучало вслед за рассуждениями о том, что министерству обороны грозит дефицит финансирования в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет.

Глава генштаба сообщил депутатам в комитете по обороне Палаты общин: “Я буду с вами предельно откровенен: мы не сможем сделать все, что планировали, так быстро, как нам хотелось бы”.

“Сможем ли мы выполнить всё предусмотренное планом и внести все необходимые изменения в Стратегический оборонный обзор с тем бюджетом, что у нас есть сейчас? Ответ отрицательный”, — добавил он.

Сэр Ричард сообщил об этой проблеме премьер-министру сэру Киру Стармеру перед Рождеством, и руководители оборонных ведомств опасаются, что дефицит грозит сорвать ряд военных программ.

Это случилось несмотря на то, что сэр Кир объявил в прошлом году, что расходы на оборону вырастут с 2,3% ВВП сегодня до 2,6% к 2027 году. В стратегическом обзоре давались более мягкие обещания довести этот показатель до 3% в начале 2030-х и до 3,5% к 2035 году.

Сэр Ричард отказался комментировать рассуждения о “черной дыре” в 28 миллиардов фунтов стерлингов, заявив депутатам, что его беседа с премьер-министром представляет собой “государственную тайну”.

Он последовательно уклонялся от вопроса, вытекает ли из текущих денежных трудностей немедленное сокращение расходов на закупки из оборонного бюджета Великобритании, хотя член парламента от Лейбористской партии Дерек Твигг заявил без обиняков: “Из сказанного вами следует, что сокращений нам не избежать”.

Не скрывая досады, сэр Ричард нанес ответный выпад: “Видите ли, мистер Твигг, я этого не говорил. А вы продолжаете употреблять это слово… Я давал показания этому комитету в течение десяти лет и буду высказываться прямо и аккуратно — так что не пытайтесь говорить за меня”.

Военные расходы Великобритании все чаще становятся предметом критики. Так, в прошлогоднем парламентском докладе утверждалось, что страна не готова защитить себя от нападения. Ранее в этом месяце Великобритания опустилась в мировом рейтинге расходов на оборону и в настоящее время занимает лишь 12-е место в НАТО относительно ВВП против третьего места в 2021 году.

Говорят, что после свежих новостей о дефиците сэр Кир распорядился пересмотреть ключевой документ министерства обороны — план оборонных инвестиций.

Изначально предполагалось, что план, где оговаривается, как будут оплачиваться долгосрочные оборонные планы правительства, будет обнародован минувшей осенью.

Однако складывается ощущение, что он застрял в финансовом чистилище: сэр Ричард сообщил депутатам парламента в понедельник, что у министерства обороны нет точной даты публикации.

“Я думал, что вы меня спросите о домыслах в средствах массовой информации насчет общей стоимости программы и конкретных цифр, но ведь это и есть домыслы”, — добавил он.

В первом обращении к комитету с момента вступления в должность главы генштаба в прошлом году сэр Ричард также подчеркнул, что у Великобритании нет плана мобилизации больниц со всем штатом врачей и медсестер, если страна окажется втянута в полномасштабную войну с Россией.

Глава генштаба заявил, что безоговорочно верит в “выдающихся людей” из Национальной службы здравоохранения, которые непременно откликнутся на призыв в случае объявления войны.

Но при этом он отметил: “Если мы окажемся в полномасштабном конфликте и понесем серьезные потери, медицинская система министерства обороны к этому не готова”.

“У нас нет целостного национального плана по мобилизации Национальной службы здравоохранения для полномасштабной войны в Европе”, — подчеркнул он.

В последние месяцы руководство министерств обороны и безопасности неоднократно предупреждало о риске крупномасштабной войны.

Незадолго до Рождества министр вооруженных сил Эл Карнс заявил, что война “уже стучится в двери Европы” и что Британия должна быть готова к боевым действиям, которые окажутся “масштабнее” конфликтов в Ираке и Афганистане.

На прошлой неделе Великобритания объявила, что разместит войска на Украине вместе с Францией, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Пока неясно, сколько именно военнослужащих будет задействовано, но, по имеющимся данным, Великобритания сможет выставить до 7 500 солдат. В пятницу правительство пообещало потратить 200 миллионов фунтов стерлингов на модернизацию бронетехники и закупку нового снаряжения для подготовки к миротворческой миссии.

Депутаты парламента поинтересовались у сэра Ричарда, считает ли он, что британские солдаты будут в безопасности и достаточно обеспечены ресурсами, чтобы выполнять миротворческие функции на Украине по завершении конфликта.

“В оперативной обстановке нет такого понятия, как нулевой риск”, — парировал сэр Ричард.

“Мы не станем развертывать наши вооруженные силы, если не будем уверены, что они будут в безопасности, и я убежден — ведь я был тесно вовлечен в подготовительную работу “коалиции желающих”, — что у нас хватит средств, чтобы удовлетворить установленные требования, и это дополнительное финансирование снизит риски”, — заключил он.