Германия и Франция повздорили из-за покупки американского оружия за счет кредита Украине на 90 миллиардов евро (Politico, США)

387
0
0
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго
Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.
Источник изображения: © REUTERS / Jonathan Ernst

Politico: Германия и Франция не договорились о покупке оружия США для Украины

ЕС не смог прийти к соглашению о покупке американского оружия для Украины за счет кредита, пишет Politico. На фоне зреющего напряжения в НАТО Франция пытается предотвратить утечку денег в Вашингтон, отстаивая европейские оборонные предприятия. Однако тем самым Запад связывает Киеву руки, отмечает автор статьи.

Грегорио Сорджи (Gregorio Sorgi), Бьярке Смит-Мейер (Bjarke Smith-Meyer)

Большинство стран противятся стремлению Парижа ограничить расходы Украины оборонными предприятиями ЕС.

Брюссель — Германия и Нидерланды разошлись во мнениях с Францией и стремятся обеспечить Киеву возможность закупать американское оружие за счет кредита ЕС на 90 миллиардов евро.

Страны ЕС согласовали важнейший спасательный круг для Киева на саммите Европейского совета в декабре, однако столицам еще предстоит обсудить конкретные условия финансирования после предложения Европейской комиссии в среду.

Это привело к напряженным переговорам с Парижем, который ведет арьергардные бои, пытаясь предотвратить утечку денег в Вашингтон на фоне зреющего раскола в трансатлантическом альянсе.

Президент Франции Эммануэль Макрон стремится обеспечить льготный режим военным компаниям ЕС для укрепления оборонной промышленности блока — даже если в результате Киев не сможет немедленно закупить все необходимое для сдерживания российских войск.

Большинство столиц во главе с Берлином и Гаагой парируют, что Киев должен иметь больше свободы действий и распоряжаться финансовым пакетом ЕС для финансирования обороны по собственному усмотрению, говорится в меморандумах, попавших в распоряжение Politico.

Эти разногласия обострились после многолетних споров о том, включать ли Вашингтон в программы оборонных закупок ЕС или нет. Масла в огонь подлила сама администрация президента США Дональда Трампа, пригрозив военным захватом Гренландии.

Критики возражают, что стремление Франции к жесткой формулировке "Покупай европейское" свяжет Киеву руки и помешает ему обороняться от России.

"Украина также срочно нуждается в оборудовании, произведенном третьими странами, — в частности, в системах противовоздушной обороны и перехватчиках американского производства, боеприпасах и запчастях для F-16, а также в средствах нанесения глубокого удара", — говорится в письме правительства Нидерландов другим странам ЕС, с которым ознакомилась редакция Politico.

Большинство стран во главе с Германией и Нидерландами поддерживают общий девиз "Покупай европейское", но лишь Греция и Кипр, который в настоящее время придерживается нейтральной позиции по этому вопросу, временно председательствуя в Совете ЕС, поддерживают стремление Франции ограничить эту схему европейскими фирмами, согласно многочисленным осведомленным источникам.

Деньги для Киева

В прошлом месяце лидеры ЕС договорились выделить кредит Украине в размере 90 миллиардов евро за счет совместного долга после того, как Бельгия и другие страны сорвали план задействовать замороженные государственные активы России.

Ожидается, что более двух третей финансирования Еврокомиссии пойдет на военные расходы, а не на бюджетную поддержку, сообщили двое дипломатов ЕС, осведомленных о ходе обсуждений.

До официального обнародования плана Еврокомиссией остаются считанные дни, и столицы ЕС пытаются повлиять на его ключевые моменты.

Германия разошлась во мнениях с Францией, отстаивая закупки у военных фирм из-за пределов ЕС.

"Германия не поддерживает предложения ограничить закупки определенных товаров в третьих странах и встревожена тем, что ненужным образом воспрепятствует самообороне Украины", — говорится в письме правительства Германии, разосланном в понедельник в столицы ЕС и попавшем в распоряжение Politico.

Нидерланды предложили выделить Украине не менее 15 миллиардов евро на закупку иностранного оружия, не доступного в Европе сей момент.

"Военная промышленность ЕС в настоящее время либо не в состоянии производить аналогичные системы в принципе, либо сделать это в требуемые сроки", — говорится в письме правительства Нидерландов.

Контрдовод Франции заключается в том, что Брюссель должен стремиться извлечь максимальную выгоду из своей финансовой помощи Украине.

Критики возражают, что укрепление украинской обороны против России должно довлеть над остальными целями.

"Это очень прискорбно. Мы отвлекаемся от главной цели, а она — отнюдь не заниматься бизнесом", — сказал третий дипломат ЕС.

Другой дипломат подчеркнул, что возможное вето Франции не составит труда преодолеть, поскольку предложение может быть одобрено простым большинством членов.

Германия превыше всего

Однако еще одним спорным моментом стало то, что правительство Германии, отвергнув привилегии на уровне ЕС, которых добивается Франция, все же настаивает на льготах фирмам из стран, оказавших наибольшую финансовую поддержку Украине. Это сыграло бы на руку самому Берлину, который числится среди крупнейших доноров страны.

"Германия просит, чтобы логика поощрения мощной двусторонней поддержки (как изначально предлагалось Комиссией для третьих стран) применялась и к государствам-членам внутри блока", — написал Берлин в сопроводительном письме.

Дипломаты видят в этом способ поддержать немецкие фирмы и убедить другие страны выделить побольше наличности для разоренной страны.

Статья написана при участии Джованны Фаджонато

