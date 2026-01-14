Войти
ОАК в 2025 году выполнила планы по поставке военной техники по гособоронзаказу

Источник изображения: Фото: «РИА Новости»/пресс-служба ОАК/Нина Падалко

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в состав госкорпорации «Ростех», в 2025 году успешно выполнила рекордные планы по поставке военной техники в рамках гособоронзаказа. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе корпорации.

«За работу этого направления в корпорации отвечал Александр Петрович Бобрышев, совмещая должности заместителя генерального директора ПАО «ОАК» по оперативно-тактической авиации (ОТА) и ГОЗ, а также управляющего директора АО «Туполев», — написали в Telegram-канале госкорпорации.

В пресс-службе добавили, что Бобрышев покидает корпорацию. С 13 января директором филиала ПАО «ОАК» ОТА назначен Владимир Ефимов, управляющим директором АО «Туполев» — Юрий Абросимов.

«Среди ключевых задач новых руководителей — выполнение растущей производственной программы, включая выпуск военной авиационной техники, а также обеспечение выполнения планов по программе Ту-214», — указали в корпорации.

ОАК «Ростеха» 25 декабря передала Минобороны России финальную партию многофункциональных истребителей Су-35С. Отмечалось, что план производства истребителей был выполнен в полном объеме. Кроме того, в корпорации добавили, что уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-35С
Ту-214
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Ростех
Туполев
Проекты
Гособоронзаказ
