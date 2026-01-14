Ледовые воины: как арктический спецназ, проходящий подготовку подо льдом, будет защищать Гренландию от Трампа, и почему жестокие испытания проходят только сильнейшие (The Sun, Великобритания)

The Sun: в случае нападения США Гренландию будет защищать элитный отряд егерей

В случае нападения со стороны США Гренландию будут защищать элитные отряды егерей и боевых пловцов, пишет The Sun. Бойцы этих специальных подразделений проходят жесточайший отбор и умеют действовать в самых экстремальных погодных условиях.

Гренландия — это настоящая сокровищница редкоземельных минералов, занимающая ключевое стратегическое положение между Северной Америкой и Европой. И ставки там сегодня как никогда высоки.

В арктической глуши, где температура опускается до минус 40 градусов Цельсия, а световой день очень короткий, проходит тренировку и готовится к войне элитное подразделение датского спецназа.

Его задача — защитить огромную, покрытую льдом территорию Гренландии, которую Дональд Трамп вознамерился прибрать к рукам.

Это по-прежнему острейшая геополитическая тема в свете продолжающихся высказываний американского президента. Обращаясь во вторник к членам конгресса, Трамп сказал, что у народа Гренландии есть "выбор" при определении своего будущего.

С характерной для него наглостью Трамп обещает получить этот остров "так или иначе".

Пока американский руководитель разглагольствует в Вашингтоне о своих намерениях, Дания не хочет полагаться на волю случая.

Существуют вполне реальные опасения, что в случае эскалации Соединенные Штаты могут пойти на применение силы в Арктике, и поэтому датский спецназ пристально наблюдает за происходящим.

Его самые крутые солдаты из егерского корпуса, из подразделения боевых пловцов и легендарного патруля на собачьих упряжках "Сириус" оттачивают свои навыки, готовясь к любому развитию событий, от контртеррористических операций до ведения боевых действий в экстремальных погодных условиях.

И пока датский спецназ проводит боевую подготовку, предельно ясно одно: если кто-то попытается взять Гренландию силой, эти военнослужащие будут готовы.

Кристиан Кристенсен, работающий старшим научным сотрудником в Центре военных исследований при Копенгагенском университете, сказал: "Они универсальны, они могут действовать почти везде, от Арктики до Гвинейского залива".

Элитные охотники

Егерский корпус Дании, созданный по образу и подобию британской специальной авиадесантной службы САС и американских рейнджеров, специализируется на ведении разведки, диверсионных действий и выполнении опасных задач в тылу противника.

Подготовка у егерей чрезвычайно суровая и даже жестокая.

Еще не дойдя до этапа окончательного отбора, новобранцы на протяжении долгих месяцев проходят тяжелую подготовку по ориентированию на местности, обращению с оружием и тактике выживания.

Каждый год отбор проходит лишь небольшая группа кандидатов.

Для егерей ледяная тундра Гренландии — это не просто учебная площадка. Это вероятное поле боя. Они готовятся к выполнению всевозможных задач, даже таких, с которыми, как надеются егеря, они никогда не столкнутся. "Это элитные войска в составе вооруженных сил Дании, которые можно отправить для выполнения особых задач в экстремальных условиях", — объяснил Кристенсен.

Егеря учатся прыгать с парашютом в арктическую бурю, действовать в полной темноте и выживать на минимальном пайке в течение нескольких недель.

Их учат строить временные убежища в снегу и не давать оружию замерзнуть при минусовой температуре. В ходе проведения операций в прошлом эти спецназовцы незаметно проникали на позиции противника и выводили из строя важные цели.

В Гренландии одной из их задач может стать предотвращение насанкционированного иностранного проникновения — или защита от чего-то более серьезного.

А поскольку Трамп проявляет все больший интерес к стратегическому местоположению Гренландии, уже скоро одной из задач спецназа может стать оборона от вторжения противника — военными или какими-то иными средствами.

Арктические морские котики

Если егеря — это датский ответ САС, то боевые пловцы сродни морским котикам, или спецназу ВМС.

Эти элитные бойцы из военно-морского спецназа специализируются на проведении диверсионных действий под водой, десантных операций и спасении заложников.

Подразделение боевых пловцов, созданное в 1957 году, действовало в самых разных уголках земного шара, пресекая действия сомалийских пиратов и выполняя секретные разведывательные задания.

В Гренландии боевые пловцы учатся действовать в ледяной воде, где время выживания порой измеряется минутами.

Они учатся скрытно действовать подо льдом, отрабатывают действия по высадке десанта на замерзший берег и по разрушению вражеской инфраструктуры при такой температуре, в которой любые другие военные действовать просто не в состоянии.

Кристенсен особо выделил малоизвестную операцию, когда боевых пловцов отправили в Арктику — но не для ведения боевых действий, а для ослабления напряженности, возникшей в ходе протестов защитников окружающей среды.

Датский спецназ и прежде привлекали, когда нужно было реагировать на чрезвычайные ситуации в Гренландии, в частности, во время протестов против фарерских китобоев. Кристенсен рассказал об этом случае The Sun: "Был один момент, когда датский спецназ несколько лет тому назад задействовали в Арктике во время проведения демонстраций протеста против ловли китов фарерскими китобоями. Эти рыбаки действовали вполне законно, а устроившие протесты защитники окружающей среды были настроены радикально, и ситуация легко могла обостриться".

"Поэтому присутствие датчан было необходимо, и боевые пловцы, например, сыграли свою роль, не допустив обострения обстановки".

Но их задачи в Арктике могут стать и более серьезными.

Арктическая ледовая шапка тает, и воды Северного Ледовитого океана открываются для новых судоходных маршрутов. Дания знает, что ей могут понадобиться боевые пловцы для противодействия возникающим в этом регионе зарубежным угрозам.

Ледовые воины

Датский патруль на собачьих упряжках "Сириус" — это самое необычное подразделение специального назначения в стране.

Вооруженные винтовками, оснащенные снаряжением для выживания и передвигающиеся на упряжках из закаленных ездовых собак, эти патрули в составе двух человек преодолевают тысячи километров по безлюдной, покрытой снегом территории Гренландии. Патруль "Сириус" был создан в годы Второй мировой войны для защиты Гренландии от немецких захватчиков. Но он и в наши дни продолжает отстаивать суверенитет Дании в Арктике.

Задача "Сириуса" остается неизменной: сдерживать и останавливать любого, кто отважится посягнуть на эти ледовые рубежи.

Патрульные из "Сириуса" не просто учатся выживать в Арктике — они там живут.

На протяжении до пяти месяцев такие патрули в одиночку передвигаются по снежной пустыне Гренландии, полагаясь на собак, инстинкты и собственную жизнестойкость.

Как-то раз в 1995 году даже наследный принц Дании Фредерик принял участие в таком патрулировании, укрепив легендарный статус этого подразделения.

Кристенсен объяснил, почему использование собак дает преимущества патрульным: "Это может показаться немного странным, но причина носит весьма прагматический характер... когда ты на месяц отправляешься на патрулирование по ледовому покрову. Альтернативой может стать снегоход. Но если снегоход сломается, нужна автомастерская для ремонта. А санки собачьей упряжки можно чинить на ходу".

С начала 1950-х годов "Сириус" гарантирует, что никакое несанкционированное присутствие в безлюдной северо-восточной части Гренландии не останется незамеченным.

"Конечно, задача патруля состоит в наблюдении за происходящим в северо-восточной части Гренландии и в поиске людей, которые могут появиться там без разрешения, — сказал Кристенсен. — Задача патрульных остановить их и сказать: „Эй, вам нельзя здесь находиться. Возвращайтесь назад, или вами займутся, и тогда вы будете задержаны и окажетесь в таком месте, откуда вас депортируют в вашу страну“".

Егерский корпус и подразделение боевых пловцов во многом похожи на силы специального назначения НАТО и США, а вот патруль "Сириус" уникален. Такое подразделение есть только в Дании. "Патруль „Сириус“ специально предназначен для патрулирования северо-восточной части Гренландии", — сказал Кристенсен, подчеркивая его арктическую специфику.

Гренландский гамбит Трампа

Гренландия превращается в геополитический очаг напряженности. Россия расширяет свое военное присутствие в Арктике, а Китай вкладывает капиталы в добычу редких минералов в этом регионе.

А еще есть Дональд Трамп, заявляющий, что Америка "ее заберет".

"Думаю, мы ее получим", — заявил он в этом году репортерам на борту президентского самолета. Трамп утверждал, что 57 тысяч жителей Гренландии "хотят быть с нами". На одном дыхании он поставил под сомнение право Дании на эту территорию, заявив, что отказ передать остров будет расцениваться как "очень недружественное действие", и сказав, что контроль США над Гренландией крайне важен для "свободы мира".

Но Дания с этим не согласна, а министры этой страны без промедления отвергли претензии Трампа.

"Этого не произойдет, — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. — Гренландцы сами будут решать, каким курсом будет следовать Гренландия".

Поульсен подтвердил позицию датского премьер-министра Метте Фредериксен, которая, как хорошо известно, отвергла прежнее предложение Трампа по Гренландии, заявив, что "Гренландия принадлежит гренландцам".

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде тоже предельно ясно дал понять, что решение о будущем острова — это дело самой Гренландии, и никого другого.

Но Трамп не сдается. Его высказывания вызвали потрясение в Копенгагене, где датские руководители начали проводить срочные совещания.

Кристенсен отвергает мысль о том, что США применят военную силу для захвата острова, называя это абсурдом. "Я считаю совершенно нелепой идею о том, что Соединенные Штаты используют военную силу, — сказал он. — Мне трудно строить предположения о том, во что это выльется на этапе оперативного планирования".

Некоторые аналитики даже шутят, что поскольку Гренландия входит в НАТО, Америке, как это ни парадоксально, придется защищать остров от самой себя.

Пока мировые державы устремляют свои взоры на север, датские спецназовцы продолжают свою тяжелую боевую подготовку.

Егеря прыгают с парашютом в арктическую бурю, боевые пловцы погружаются под лед в холодную воду, а патрульные из "Сириуса" отважно преодолевают длительное одиночество. Эти элитные воины оттачивают свои навыки, готовясь к возможным предстоящим сражениям.