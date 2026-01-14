Глава НАТО заявил, что Арктика стала "приоритетом" после того, как Трамп сказал: "Мы так или иначе получим Гренландию" (Daily Mail, Великобритания)

Президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил, что отправит оружие Украине через НАТО.

Daily Mail: Рютте заявил о "приоритете" Арктики после слов Трампа о Гренландии

Глава НАТО Марк Рютте назвал обеспечение безопасности в арктическом регионе ключевой задачей альянса, пишет Daily Mail. Это произошло аккурат после того, как Дональд Трамп пригрозил применить силу для присоединения Гренландии к США.

Имоджен Гарфинкел (Imogen Garfinkel)

Глава НАТО Марк Рютте заявил в понедельник, что безопасность Арктики стала "приоритетом" после того, как Дональд Трамп объявил, что США "так или иначе" получат Гренландию.

Президент США потряс альянс из 32 стран, отказавшись исключить возможность применения военной силы для захвата автономной территории Дании, которая также является членом НАТО.

Трамп использовал необходимость усилить безопасность в Арктическом регионе в условиях противостояния с Китаем и Россией в качестве основного обоснования того, почему Вашингтон должен контролировать этот остров.

"В настоящее время мы работаем над следующими шагами, чтобы обеспечить коллективную защиту тех интересов, которые поставлены на карту", — заявил Рютте журналистам во время визита в Хорватию.

"Все союзники согласны с важностью Арктики и ее безопасности, потому что мы знаем, что с открытием морских путей существует риск, что русские и китайцы станут более активными", — сказал Рютте.

"В настоящее время мы обсуждаем следующий шаг в этом направлении, как обеспечить практическое продолжение этих обсуждений", — добавил он.

Дипломаты в НАТО говорят, что некоторые члены альянса выдвигают идеи, в том числе о возможном запуске новой миссии в регионе.

Однако, по их словам, обсуждение пока находится на начальной стадии и конкретных предложений нет.

Европейские лидеры поддержали Данию в ее стремлении противостоять желанию Трампа заполучить Гренландию.

Министры иностранных дел Дании и Гренландии на этой неделе проведут переговоры с главой американского Госдепартамента Марко Рубио.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что если Вашингтон осуществит вооруженное нападение на Гренландию, это положит конец НАТО.

Трамп, однако, отреагировал на это, настаивая, что он укрепил альянс, заставив европейские страны увеличить расходы на оборону.

"Я тот, кто СПАС НАТО!!!" — написал Трамп в интернете.

В беседе с журналистами на борту Air Force One президент США сказал, что заключить сделку будет "проще", чем захватить территорию с помощью военной силы, но настаивал, что это произойдет "так или иначе" — даже если это ухудшит отношения с НАТО.

"Если мы не захватим Гренландию, ее захватят Россия или Китай, и я не позволю этому случиться", — сказал он журналистам.

"Я бы с удовольствием заключил с ними сделку, это проще. Но так или иначе, Гренландия будет нашей".

Президент добавил, что "Гренландия не хочет, чтобы ее захватили Россия или Китай", и сказал, что территория выиграет от более тесных связей с США, особенно в сфере обороны.

"Гренландия, по сути, защищается двумя собачьими упряжками", — сказал Трамп.

"В то же время, повсюду курсируют российские эсминцы и подводные лодки, а также эсминцы и подводные лодки Китая. Мы не допустим этого".

Он также посеял страх за будущее НАТО, отмахнувшись от предупреждений о том, что его стремление приобрести Гренландию может подорвать западный альянс, сказав: "Если это повлияет на НАТО, то так тому и быть"

"Но, знаете, они нуждаются в нас гораздо больше, чем мы в них, вот что я вам скажу", — добавил Трамп.

Правительство Гренландии отреагировало на последние комментарии Трампа заявлением, в котором настаивает, что "ни при каких обстоятельствах не может принять" желание США контролировать Гренландию.

В заявлении подчеркивается, что Гренландия является "частью Датского королевства" и "как часть содружества Датского королевства, Гренландия является членом НАТО, и поэтому защита Гренландии должна осуществляться силами НАТО".

"Основываясь на очень оптимистичном заявлении шести государств-членов НАТО в отношении Гренландии, правительство Гренландии предпримет дополнительные усилия для обеспечения того, чтобы защита Гренландии осуществлялась под эгидой НАТО", — говорится в заявлении.

"Все государства-члены НАТО, включая Соединенные Штаты, имеют общий интерес в обороне Гренландии, и поэтому правительственная коалиция в Гренландии будет работать с Данией, чтобы обеспечить, чтобы диалог по вопросам обороны Гренландии и ее развитие происходили в рамках сотрудничества НАТО".

На прошлой неделе шесть европейских союзников объединились, чтобы поддержать Данию после настойчивых требований США о том, что они должны взять Гренландию под свой контроль.

"Гренландия принадлежит ее народу, и только Дания и Гренландия могут решать вопросы, затрагивающие их отношения", — заявили в совместном заявлении лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Дании.

Отвечая на критику в адрес своей так называемой стратегии очарования Трампа, Рютте настаивал: "Я считаю, что Дональд Трамп поступает правильно в отношении НАТО, поощряя нас всех тратить больше".

Он сказал, что "абсолютно убежден", что "без Дональда Трампа мы никогда бы не достигли такого результата на саммите в Гааге" в прошлом году, повысив порог военных расходов до 5% от ВВП.

"Поэтому, когда я хвалю кого-то, я основываюсь на фактах, и я считаю, что факты говорят сами за себя", — добавил он, обращаясь к журналистам во время визита в Хорватию, где он встретился с премьер-министром страны Андреем Пленковичем.

Реагируя на неоднократные настойчивые заявления Трампа о захвате территории, одна жительница Гренландии заявила BBC, что считает президента США "сумасшедшим", а другая отметила, что жители "просто хотят, чтобы их оставили в покое".

"Он снова говорит: „Мы вас захватим, мы вас купим, мы применим военную силу“. Он сумасшедший" — сказала одна женщина.

"Они не должны захватывать нашу землю и делать ее американской", — добавила другая.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее предупредила, что любое нападение США на союзника по НАТО будет означать конец "всего".

"Если Соединенные Штаты решат нанести военный удар по другой стране НАТО, то все закончится — включая НАТО и, следовательно, систему безопасности, созданную после Второй мировой войны", — заявила Фредериксен датскому телеканалу TV2 на прошлой неделе.