Какие последствия для Украины будет иметь конфликт Европы и США вокруг Гренландии? (Страна.ua, Украина)

"Страна": притязания Трампа на Гренландию отразятся на конфликте на Украине

Спор Трампа с европейцами и демократами о Гренландии отразится на конфликте на Украине, пишет "Страна". По мнению автора статьи, существует два сценария развития ситуации, и они оба не сулят "Незалежной" мирного будущего.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро глава Белого дома Дональд Трамп повторил уже не раз озвученное заявление о своем намерении присоединить к США Гренландию. Причем об этом и он, и представители его команды в течение последней недели говорили неоднократно.

По данным СМИ, в Дании и других странах Западной Европы это вызвало близкое к панике состояние, ведь тамошние политики были уверены, что Трамп о Гренландии уже забыл. Но судя по заявлениям из Вашингтона, в Белом доме настроены очень серьезно и, как говорит Трамп, намерены заполучить остров по-хорошему или по-плохому.

Датчане и европейцы, а также политики из лагеря демократов в США заявляют, что намерения Трампа аннексировать Гренландию может подорвать евроатлантическое единство и даже полностью разрушить НАТО, так как получается, что один член Альянса захватит у другого часть его территории. СМИ уже пишут, что европейцы даже строят планы относительно переброски на остров своих армейских подразделений.

В этой связи возникает вопрос, каким образом события вокруг Гренландии могут повлиять на ход конфликта на Украине.

В первую очередь это зависит от того, произойдет ли в реальности конфликт вокруг Гренландии. С момента прихода к власти в Вашингтоне Трампа европейцы никогда не оказывали ему жесткого сопротивления ни по одному из спорных вопросов, в конечном счете соглашаясь на навязанные американцами условия из-за серьезной зависимости от США в сфере безопасности. Поэтому одним из вполне вероятных сценариев является согласие Дании и Европы в той или форме на передачу Гренландии США.

Также вполне возможно, что европейцы постараются заболтать вопрос, дотянув до довыборов в конгресс в расчете на победу на них демократов.

Однако Трамп может и не позволить этого сделать, как и нет гарантий, что удастся договориться.

Отношения между правящими в большинстве крупнейших европейских стран леволиберальными элитами и президентом США крайне напряженные. Трамп и его соратники практически прямым текстом призывают к смене курса Европы через приход к власти правых сил. То есть по сути Трамп представляет для нынешнего европейского правящего класса экзистенциальную угрозу. Возможно, даже в чем-то большую, чем Владимир Путин, ведь далеко не все верят в то, что Москва может по своей инициативе напасть на Европу (Россия не собирается нападать на страны ЕС — прим. ИноСМИ), хотя публично сами заявляют об этом. К тому же у США многократно больше возможностей влиять на ситуацию внутри ЕС, чем у России.

Потому вполне вероятно, что конфликт вокруг Гренландии будет разрастаться. И в таком случае он безусловно скажется на конфликте на Украине, хотя влияние его может быть совершенно разноплановым.

С одной стороны, напуганные американскими угрозами европейцы могут попытаться восстановить отношения с Россией как с потенциальным союзником для противостоянию Трампу, а также для снижения актуальности военной поддержки со стороны Штатов и уменьшения зависимости от нее.

Безусловно, после всего случившегося в последние годы европейцам такой поворот будет сделать крайне тяжело. Да и не известно, готов ли Кремль к восстановлению отношений с Европой, и если да, то на каких условиях. Но если все же начнется процесс разморозки российско-европейских отношений на антиамериканской основе, влияние на конфликт на Украине будет сильным.

В рамках этой стратегии европейцы могут сделать некоторые шаги навстречу России и с давлением на украинские власти, чтобы побудить их пойти на уступки российским требованиям, дабы поскорее завершить конфликт (до его окончания полноценное восстановление отношений Европы и России вряд ли состоится). Например, в процессе нынешних переговоров они могут отказаться от своих планов ввести войска на Украину, что является одним из главных спорных вопросов с Кремлем, а также заверить Москву в снятии санкций сразу после прекращения огня. Кроме того, ЕС может саботировать выделение обещанных Украине 90 миллиардов евро и перестать вносить деньги по программе закупки американских вооружений для ВСУ.

Такой сценарий сильно ухудшит положение Киева в конфликте, увеличив вероятность существенных уступок с его стороны для его завершения.

Однако, повторимся, столь кардинальный разворот европейской политики пока представить крайне трудно, так как он потребовал бы не только перечеркивания всех основ политики Европы относительно конфликта на Украине, но и мог бы привести к жесткому противостоянию внутри самого ЕС. Хотя в нынешнее время грандиозных геополитических катаклизмов ничего на 100% исключать нельзя.

Но может реализоваться и ровно противоположный сценарий: европейцы попытаются сыграть на обострение в отношениях с Россией, чтобы затем призвать Трампа на помощь, укрепив таким образом евроатлантическое единство перед лицом общей угрозы. Например, Великобритания уже заявила о готовности захватывать танкеры теневого флота России, что может вызвать резкие ответные действия Москвы.

Впрочем, даже обострение между Европой и Россией может и не побудить Трампа отказаться от идеи аннексии Гренландии. А то и вовсе подвигнуть его на дальнейшее ужесточение политики в отношении европейцев из-за увеличения их зависимости от американской военной поддержки.