Китайский персональный электролет X4 поступит в продажу в этом году по цене всего $40000

Rictor Х4

Рынок персональных летательных аппаратов класса eVTOL ожидает пополнение. Только что в Лас-Вегасе на выставке CES 2026 была представлена модель Х4 китайской компании Rictor. Это одноместный электрический летательный аппарат класса eVTOL (с вертикальным взлетом/посадкой). В сложенном виде он легко помещается в кузове пикапа.

Скорость Х4 — до 80 км/ч, максимальная нагрузка вместе с пилотом — до 100 кг, максимальное время полета — около 20 минут. Несущие двигатели расположены на четырех карбоновых балках по два на каждой. Уровень создаваемого шума не превышает 65 децибел. Х4 может совершать полет на высоте до трех метров.

Rictor X4 оснащен двухмодульной полутвердотельной батареей, которая, по утверждению разработчиков, гарантирует безопасное приземление даже в случае отказа одного из модулей. На случай экстренного аварийного приземления предусмотрена парашютная система. У китайского летательного аппарата очень привлекательная цена — $40000, что дает ему серьезные конкурентные преимущества перед аналогами: к примеру, цена eVTOL Jetson One составляет около $130000. Чтобы оформить предзаказ необходимо внести всего $5000.

Александр Агеев