Войти
Lenta.ru

«Даже не были подключены к радарам». С-300 и «Буки» не защитили Мадуро от налета США. Кто виноват в провале обороны Венесуэлы?

217
0
0
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters.

NYT: ЗРК С-300 Венесуэлы оказались беспомощными из-за некомпетентности военных

Передовые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, которые Венесуэла приобрела у России еще в 2009 году, не были подключены к радарам во время атаки США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и экспертов. По информации издания, благодаря этой ошибке военных небо Венесуэлы оказалось незащищенным.

Часть комплексов С-300 годами хранилась на складах

Как считают собеседники издания, Венесуэла не могла ни поддерживать, ни эксплуатировать С-300, а также комплексы «Бук», из-за чего оказалась уязвима во время атаки США. Журналисты самостоятельно проанализировали фотографии, видео, а также спутниковые снимки и пришли к выводу, что некоторые компоненты ПВО в момент налета по-прежнему хранились на складе.


Венесуэла.
Источник: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, системы ПВО не были подключены к радиолокационным станциям. Такая некомпетентность военных Венесуэлы сыграла ключевую роль в успехе США, пишет NYT. «Годы коррупции, плохая логистика и санкции наверняка сильно ухудшили боеготовность систем ПВО Венесуэлы», — заявил бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

Telegram-канал «Военный осведомитель» при этом сообщает, что на вооружении Венесуэлы имелись «Бук-М2Э», которые не могли сбить американские самолеты, наносившие удары вооружением с дальностью пуска в 2-3 раза превышающим дальность работы этих комплексов ПВО.

«Они могли лишь поразить вертолеты, но здесь мы возвращаемся к венесуэльской некомпетентности, проблемам с запчастями, а также к эффективности кампании первого удара США, что не позволило ПВО Венесуэлы сделать даже это», — пишут авторы.

Венесуэла объявила о закупке систем ПВО у России в 2009 году. Тогда пост президента страны занимал Уго Чавес, он называл это оружие сдерживающим фактором перед американской агрессией. Приобретение С-300 было частью масштабного перевооружения венесуэльской армии на миллиарды долларов.

До этого Каракас полагался на американское оружие, однако в 2006 году на фоне ухудшения отношений двух стран Вашингтон запретил такие поставки южноамериканской стране.

Трамп объявил о захвате Мадуро в начале января

Вооруженные силы США 3 января нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Об этом впервые сообщило венесуэльское правительство. Позже с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.


Венесуэла.
Источник: Gaby Oraa / Reuters

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США», — сказал Трамп. Их доставили в США, где планируют судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Позже американский лидер заявил, что США собираются использовать ресурсы Венесуэлы для снижения цен на нефть. По его словам, Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой и добывать нефть из ее огромных запасов в течение многих лет.

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
Бук-М2
С-300
Компании
Leonardo
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Бук ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН