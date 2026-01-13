«Даже не были подключены к радарам». С-300 и «Буки» не защитили Мадуро от налета США. Кто виноват в провале обороны Венесуэлы?

NYT: ЗРК С-300 Венесуэлы оказались беспомощными из-за некомпетентности военных

Передовые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, которые Венесуэла приобрела у России еще в 2009 году, не были подключены к радарам во время атаки США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников и экспертов. По информации издания, благодаря этой ошибке военных небо Венесуэлы оказалось незащищенным.

Часть комплексов С-300 годами хранилась на складах

Как считают собеседники издания, Венесуэла не могла ни поддерживать, ни эксплуатировать С-300, а также комплексы «Бук», из-за чего оказалась уязвима во время атаки США. Журналисты самостоятельно проанализировали фотографии, видео, а также спутниковые снимки и пришли к выводу, что некоторые компоненты ПВО в момент налета по-прежнему хранились на складе.

Несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, системы ПВО не были подключены к радиолокационным станциям. Такая некомпетентность военных Венесуэлы сыграла ключевую роль в успехе США, пишет NYT. «Годы коррупции, плохая логистика и санкции наверняка сильно ухудшили боеготовность систем ПВО Венесуэлы», — заявил бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

Telegram-канал «Военный осведомитель» при этом сообщает, что на вооружении Венесуэлы имелись «Бук-М2Э», которые не могли сбить американские самолеты, наносившие удары вооружением с дальностью пуска в 2-3 раза превышающим дальность работы этих комплексов ПВО.

«Они могли лишь поразить вертолеты, но здесь мы возвращаемся к венесуэльской некомпетентности, проблемам с запчастями, а также к эффективности кампании первого удара США, что не позволило ПВО Венесуэлы сделать даже это», — пишут авторы.

Венесуэла объявила о закупке систем ПВО у России в 2009 году. Тогда пост президента страны занимал Уго Чавес, он называл это оружие сдерживающим фактором перед американской агрессией. Приобретение С-300 было частью масштабного перевооружения венесуэльской армии на миллиарды долларов.

До этого Каракас полагался на американское оружие, однако в 2006 году на фоне ухудшения отношений двух стран Вашингтон запретил такие поставки южноамериканской стране.

Трамп объявил о захвате Мадуро в начале января

Вооруженные силы США 3 января нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Об этом впервые сообщило венесуэльское правительство. Позже с заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес захвачены и вывезены из страны.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера — президента Николаса Мадуро, который вместе со своей супругой был задержан и вывезен за пределы страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США», — сказал Трамп. Их доставили в США, где планируют судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Позже американский лидер заявил, что США собираются использовать ресурсы Венесуэлы для снижения цен на нефть. По его словам, Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой и добывать нефть из ее огромных запасов в течение многих лет.

