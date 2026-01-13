Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)

Le Monde: Трамп ведет мир назад в прошлое, Европа должна его остановить

Похитив лидера Венесуэлы и выдвинув угрозы в адрес еще пяти стран, Трамп действует подобно деятелям колониальной эпохи, когда все решала сила, пишет эксперт Грессани в статье для Le Monde. Автор полагает, что Европа в состоянии противостоять этому курсу — хотя пока не решается это сделать.

Жиль Грессани, директор журнала Le Grand Continent

На фоне империалистического курса США директор специализирующегося на геополитических вопросах журнала Le Grand Continent в своей колонке в Le Monde призывает Европу и Францию не превращаться в вассалов. По его мнению, история еще не окончена.

Революция — странный механизм: чтобы не потерпеть катастрофу, ей нужно постоянно ускоряться. 2026-й станет вторым годом существования нового трампизма. Момент непростой. За прошлый год удалось многого добиться, но по сути дела обстоят так: достигли слишком многого, но этого все равно недостаточно.

Приближаются промежуточные выборы, опросы прогнозируют республиканцам плохие результаты. А когда американцы голосуют, результаты, как правило, оказываются еще хуже, чем предсказывали социологи, о чем свидетельствуют сокрушительные поражения на муниципальных выборах в Нью-Йорке и Майами. Судьи тоже никуда не делись, а доказательства действий на грани закона президента США накапливаются. Менее чем за год состояние президента и членов его семьи увеличилось на несколько миллиардов долларов — в тот самый период, когда покупательная способность остается чрезвычайно чувствительным сюжетом для тех, кто не принадлежит к американской олигархии.

Поддерживающие трампизм элиты прекрасно это понимают. Именно по этой причине со 2 января мы переживаем беспрецедентный геополитический момент. Со времен Второй мировой войны США никогда еще на протяжении всего нескольких часов не угрожали вмешательством в дела пяти зарубежных государств — Кубы, Колумбии, Ирана, Мексики и Гренландии [острова, входящего в состав Дании], — до этого только что нанеся удар по шестому [Венесуэле]… Никогда еще они не захватывали и не похищали действующего президента другого государства, чтобы подвергнуть его судебному разбирательству. США никогда не делали задачу аннексии территории явной целью своей внешней политики.

Новая клановая империя

Эта впечатляющая демонстрация силы и жестокости загоняет нас в ловушку. Если в Венесуэле мы и наблюдали за переворотом против диктатора — но пока что не против диктатуры, — то это потому что на самом деле единственная реальная попытка смены режима происходит не в Каракасе, а в Вашингтоне.

В глобальном плане доктрина трампизма теперь носит явный, радикальный, реакционный характер. Ее можно суммировать в одном понятии: реколонизация. Вернуть колониализм и "снова сделать его великим" — таковы новые лозунги ведущей западной державы.

Новый мир — но с очень старой душой. В Вашингтоне создается новая клановая империя. Эта структура, находящаяся под сильным влиянием методов Кремниевой долины, объединяет государственное и частное, она стремится превратить США в фирму, а остальной мир — в пространство, которым нужно управлять в соответствии с его потенциальной прибыльностью.

В распоряжении президента США — первая армия мира. К его услугам также сверхмощь цифровых технологий. Так кто же может ему противостоять? Если смотреть на вещи с позиции реалиста, возникают два вопроса. Первый из них носит чисто аналитический характер: кто сегодня способен противостоять этой имперской консолидации, вассализации Европы и Запада, уничтожению национального суверенитета и проистекающему из него разрушению общественных институтов? Кто мы такие, чтобы выступать против преобразования НАТО в новую Организацию Варшавского договора с одновременным упразднением сколь-либо существенного суверенитета в обширном цифровом пространстве?

Второй вопрос — который необходимо воспринимать совокупно с первым — другого порядка: что с нами станет, если мы не попытаемся противостоять этому проекту? Сила авантюристского подхода Белого дома в отношении "своего" полушария проистекает из ощущения неизбежности, которое, как прекрасно известно Вашингтону, вызывает мощь США. Это чувство подпитывают оцепенение и идеология поражения. Счастливая готовность сделаться вассалами, которую проявляют лидеры наших стран, запечатала энергию и способность действовать, которыми обладают наши политические системы.

Республиканские силы обороны

Тем не менее еще не все потеряно. Мы не пешки, не пассивные наблюдатели за шахматной партией, разыгрываемой великими гроссмейстерами. <…>

Любое геополитическое противостояние — это еще и противостояние политическое. Механизмы власти Вашингтона (пока что) не эквивалентны московским. Сегодня многие говорят, что [у европейских государств] не было бы никакой возможности противостоять военными средствами силовому захвату Гренландии. Утверждать так — значит игнорировать тот факт, что любое нападение, тем более со смертельным исходом, на европейских солдат, обороняющих территорию Гренландии, создало бы Дональду Трампу огромную проблему с точки зрения политического противодействия его решениям. А оно все еще существует в конгрессе и еще больше — в сенате, а также со стороны его электората, включая радикальную фракцию его самых верных избирателей и единомышленников в остальном мире.

Мы переживаем момент, который кажется почти карикатурно голлистским. Нет никакой гарантии, что мы окажемся в состоянии противостоять этой имперской консолидации и поражению, которое она нам прочит. Но все указывает на то, что для того, чтобы оставаться такими, какие мы есть, мы должны работать над тем, чтобы ускорить падение этой доктрины. Поводок империи недостаточно прочен, чтобы на протяжении длительного времени держать в узде все народы мира, а Соединенные Штаты все еще (по крайней мере, на момент написания этой статьи) — республика.

Отказ от логики маргинальных корректировок позволил бы вернуться к большой политике, не впадая при этом в пораженчество или чрезмерные иллюзии. Вернуться к логике соотношения сил означает высвободить энергию, необходимую для коренной трансформации наших впавших в склеротическое состояние институтов. В самом деле, борьба против этой реакционной контрреволюции не должна сводиться к отстаиванию старого режима.

Можно критиковать институты Пятой республики, но они были созданы именно для таких моментов, как сегодняшний. Франция занимает особое место в Европе как первая страна, которая дала понять, что в борьбе с клановым империализмом чрезвычайно высока потребность в республиканских силах обороны. Они могут преодолеть что угодно, поскольку до такой степени заразительны, что вдохновляют и поддерживают самих американцев.

Все поняли, что нас ждет, если мы не отреагируем, и что на самом деле означает подчинение Вашингтону и доброй воле новых властелинов современных технологий. Если у вас все еще есть сомнения, взгляните на искусственный интеллект Илона Маска с его откровенно антисемитскими взглядами — или на то, как он с помощью алгоритмов генерирует порнографические изображения маленьких девочек, привлекающие педофилов. Кроме того, все поняли и еще кое-что: в этот исторический период всех нас будут судить по нашим поступкам — или их отсутствию.